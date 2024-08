355 by Evoluto, il restomod della berlinetta Ferrari a Monterey

Evoluto Automobili è arrivata a Los Angeles, segnando la prima visita del marchio negli Stati Uniti. In vista del debutto pubblico mondiale della 355 by Evoluto durante la Monterey Car Week. A Los Angeles i clienti sono stati invitati a un’esclusiva visita privata della vettura, in occasione del debutto della produzione che inizierà nel primo trimestre del 2025.

Il restomod di un’icona

La 355 by Evoluto è la prima icona rimasterizzata del marchio. Riunisce il meglio del design e dell’ingegneria britannica per creare una moderna esperienza di guida Peak Analogue. Un team di 250 appassionati di motori ha portato quest’auto in una dimensione reale passando dal concept, attraverso la fattibilità, la simulazione CAE, la progettazione dettagliata, lo sviluppo del telaio, la progettazione per la produzione, fino all’assemblaggio in serie.

Durante la permanenza in America, la 355 by Evoluto inizierà i test dinamici finali su strada, prima che le prime auto dei clienti inizino la loro trasformazione. Il team di ingegneria avanzata di DRVN, utilizzando simulazioni computerizzate avanzate, ha progettato, impostato e ingegnerizzato gli obiettivi dinamici della vettura. I test nel mondo reale convalideranno la simulazione e garantiranno ai clienti l’esperienza di guida Peak Analogue, in quanto la dinamica e le sospensioni del veicolo sono state finemente messe a punto e realizzate per migliorare la maneggevolezza, il feedback tattile e comunicativo e le prestazioni.

Le prove della 355 by Evoluto

Oltre alla definizione di obiettivi dinamici computerizzati, la posizione dei pannelli strutturali in carbonio incollati non solo ha aumentato la rigidità torsionale della vettura del 23%, ma ha anche incrementato l’efficienza della scocca del 13%, tutte modifiche mirate apportate per migliorare il comportamento della vettura su strada.

A Monterey la 355 by Evoluto sarà presente in occasione di:

Motorlux – L’inizio della Settimana dell’Auto, mercoledì 14 agosto;

The Preserve Concours & Cocktails – Ospitato dal Luxury Rally Club – Giovedì 15 agosto;

Exotics on Broadway – Il più grande evento gratuito di un solo giorno – sabato 17 agosto.

Iain Muir, CEO di DRVN Automotive Group, ha commentato: “È con immenso piacere che il team di Evoluto può condividere la nostra auto con la più importante raccolta annuale di appassionati di motori della costa occidentale degli Stati Uniti. Dopo aver visto la reazione dei nostri ospiti VIP al Goodwood Festival of Speed e a Los Angeles, non vedo l’ora di vedere le reazioni in California. Peak Analogue è la nostra passione e crediamo che la Monterey Car Week sia il luogo perfetto per condividere questa filosofia per la prima volta negli Stati Uniti. Torneremo a trovare i petrolheads della East Coast molto presto“.