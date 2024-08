Ford BlueCruise: il futuro della guida a mani libere arriva in Europa

La Commissione Europea ha dato il via libera al sistema di guida avanzata Ford BlueCruise, autorizzandone l’utilizzo in 15 paesi dell’Unione Europea. Questa tecnologia innovativa, che consente di guidare senza mani mantenendo gli occhi sulla strada, rappresenta un passo significativo verso una nuova era di mobilità. BlueCruise è ora disponibile su oltre 133.000 chilometri di tratti autostradali, che coprono oltre il 90% della rete autostradale italiana.

BlueCruise, il sistema di assistenza alla guida di Livello 2 di Ford, permette di viaggiare in “Blue Zone“, sezioni di autostrada designate dove il sistema può essere attivato. Durante la guida in queste zone, il sistema si occupa di sterzare, accelerare, frenare e mantenere la corsia e la distanza di sicurezza dal veicolo che precede. Inoltre, monitora costantemente la segnaletica stradale e il traffico circostante, regolando automaticamente la velocità e arrivando, se necessario, all’arresto completo del veicolo in caso di ingorghi.

Per garantire la sicurezza, una telecamera situata sul cruscotto verifica costantemente che lo sguardo del conducente rimanga sulla strada, anche se indossa occhiali da sole. Se l’attenzione del conducente viene meno, il sistema invia avvisi e, in caso di mancata reazione, attiva un arresto sicuro del veicolo.

Ford è stata pioniera nell’introduzione di questa tecnologia in Europa, ottenendo per prima l’approvazione per l’uso del BlueCruise in Gran Bretagna nel 2023. In Italia, questa tecnologia sarà disponibile su tutte le nuove Mustang Mach-E, offrendo ai conducenti un’esperienza di viaggio più confortevole e meno stressante.

La diffusione del sistema in Europa segna un importante traguardo per la casa automobilistica americana. Con oltre 420.000 veicoli Ford e Lincoln già dotati di BlueCruise in tutto il mondo, questa tecnologia ha permesso di percorrere oltre 342 milioni di chilometri in modalità “mani libere”. I nuovi clienti possono provare BlueCruise gratuitamente per 90 giorni, con la possibilità di sottoscrivere un abbonamento mensile o annuale al termine del periodo di prova.