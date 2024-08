Audi A6 e-tron: la rivoluzione elettrica della berlina e station wagon

Audi inaugura una nuova era con il debutto delle A6 e-tron, disponibili nelle varianti Sportback e Avant. Questi modelli rappresentano la prima incursione dell’elettrico nella classica gamma A6, con una piattaforma PPE di ultima generazione che offre un’autonomia fino a 750 km e tempi di ricarica ottimizzati grazie all’architettura a 800 volt. Con una potenza di ricarica in corrente continua (DC) di 270 kW, è possibile recuperare fino a 310 km in soli 10 minuti.

Le dimensioni delle nuove Audi A6 e-tron

Le nuove Audi A6 e-tron, con una lunghezza di 4,93 metri e una larghezza di 1,92 metri, si presentano con un design audace e una presenza su strada marcata. La Avant è leggermente più alta della Sportback di circa 40 millimetri. Le linee eleganti includono fari affilati, una griglia Singleframe nera e dettagli funzionali come i sensori ADAS integrati.

La silhouette laterale è resa dinamica da una spalla continua e passaruota muscolosi, mentre elementi in nero mettono in evidenza la posizione della batteria. La Sportback si distingue per un coefficiente aerodinamico (CX) di 0,21, il migliore mai raggiunto da Audi, mentre la Avant si avvicina con un CX di 0,24.

Gli interni

L’interno delle A6 e-tron è raffinato e avvolgente, con un rivestimento “Softwrap” che si estende dai pannelli porta fino alla consolle centrale, creando un ambiente cocoon. Al lancio, sono proposte due configurazioni: la versione “performance” a trazione posteriore con 367 CV, capace di accelerare da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi, e la sportiva S6 e-tron quattro con trazione integrale, 551 CV e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,9 secondi.