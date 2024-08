Mercedes C-111 II: il concept iconico alla Monterey Car Week 2024

Durante la Monterey Car Week, che si svolgerà dal 9 al 18 agosto in California, gli appassionati di automobili avranno l’opportunità di ammirare non solo modelli rari e concept futuristici, ma anche una leggenda del passato che ha fatto la storia dell’automobilismo: la Mercedes C-111 II del 1970. Questo iconico concept, restaurato meticolosamente, rappresenta un pezzo fondamentale dell’eredità ingegneristica della Casa tedesca, riportando in vita un progetto che all’epoca segnò una svolta rivoluzionaria.

La C-111 fece il suo debutto al Salone di Francoforte nel 1969, attirando immediatamente l’attenzione di pubblico e critica grazie al suo design audace e alle soluzioni tecniche all’avanguardia. Sotto la supervisione di Bruno Sacco e Josef Gallitzendörfer, il design della vettura si sviluppò attorno a una scocca in fibra di vetro, un materiale innovativo per l’epoca, che ospitava un motore centrale Wankel a tre rotori con iniezione diretta, denominato M950F.

Nel 1970, Mercedes presentò una versione potenziata del motore, dotata di quattro rotori e una cilindrata incrementata a 2,4 litri, capace di erogare 350 CV, un significativo aumento rispetto ai 250 CV della versione precedente. Questo aggiornamento portò la C-111 II a raggiungere una velocità massima di 290 km/h, migliorata ulteriormente grazie a una serie di affinamenti aerodinamici, che ridussero il coefficiente di resistenza da 0,35 a 0,325, e a sospensioni ottimizzate per una maggiore stabilità.

Nel corso degli anni, la C-111 si evolse in diverse versioni, ognuna delle quali stabilì nuovi record. La terza iterazione del concept vide l’introduzione di un motore diesel da 230 CV, che nel 1978 consentì alla vettura di raggiungere i 322 km/h, stabilendo un record mondiale per le auto a gasolio. L’ultima evoluzione, invece, fu equipaggiata con un V8 a benzina da 500 CV, grazie al quale la C-111 raggiunse la straordinaria velocità di 403,78 km/h nel 1979, segnando un altro primato.

La rinnovata C-111 II non è solo un omaggio al passato, ma anche una celebrazione dell’innovazione e della ricerca della perfezione che hanno sempre contraddistinto Mercedes-Benz.