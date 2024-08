Cosa hanno in comune le auto più potenti al mondo? Alcantara naturalmente

Le auto più potenti del mondo hanno una cosa che le accomuna: l’utilizzo di Alcantara per i suoi interni e non solo per le sedute

Quando il tema è quello della potenza automobilistica, la leggerezza ha un ruolo cruciale. Le auto più potenti al mondo raggiungono le loro prestazioni aumentando le performance dei loro propulsori ma anche riducendo considerevolmente il peso complessivo dei bolidi. Ed è qui che entra in gioco Alcantara, un materiale unico nel suo genere.

L’apporto di Alcantara alle supercar

L’utilizzo di materiali innovativi ha permesso alla Gemera di Koeniggseg di essere la regina delle auto più potenti al mondo con una potenza di 2.300 cv. In questo scenario, Alcantara si afferma come il principale alleato della potenza. Le sue doti di leggerezza sono testimoni del successo di modelli come la Aspark Owl, una full electric che pesa solo 1.460 kg e sviluppa 1.980 cv.

Un metro di Alcantara pesa circa la metà rispetto ad altri materiali utilizzati abitualmente sulle auto di lusso. Non si pensi solamente ai sedili, la parte immediatamente visibile in un abitacolo. Immaginiamo quanti metri e quindi quanto peso risparmiato con l’utilizzo di Alcantara sul cielo, sui montanti, sulle portiere, il dashboard, volante, come nel caso della Lotus Evija, e ovviamente sulle sedute.

Non solo offre un risparmio di peso, ma garantisce anche un comfort determinante. Studiata per essere traspirante aiuta in curva a mantenere salda la presa sul volante, essenziale per la guida sportiva. Sui sedili poi, grazie all’aderenza e alla traspirabilità, Alcantara è la soluzione congeniale per la guida ad alte prestazioni, sia in pista che su strada. Un esempio di stile a firma tutta tricolore è la Pininfarina Battista con esclusivi interni in Alcantara tailor made.

La personalizzazione del materiale

A queste caratteristiche funzionali si accompagna la possibilità di personalizzazione del materiale. Di questa possibilità ha fatto ampio uso la Rimac Nevera per i suoi interni. Alcantara può essere realizzata in una palette colori quasi infinita. Inoltre, presso lo stabilimento italiano di Nera Montoro in Umbria, è possibile realizzare dei kit completi su misura con una serie di lavorazioni molto complesse che vanno dalle impunture particolari in colore, ai ricami, alle brossature, traforature e stampe.

Insomma, una infinita possibilità di personalizzazione che è sempre più una richiesta dei clienti esigenti che possono spendere anche milioni di euro per un gioiello a quattro ruote. La classifica delle auto più potenti del mondo evidenzia una costante quasi matematica: l’utilizzo di Alcantara per gli interni. Un filo rosso che unisce performance, unicità e stile.