RML Group: 40 anni di innovazione ingegneristica con nuovi prodotti

Nel suo 40° anno di attività, RML Group Ltd celebra quattro decenni di eccellenza ingegneristica presentando quattro nuovi prodotti innovativi che riflettono la sua maestria e il suo spirito pionieristico.

Il primo prodotto della divisione Motorsport è una nuova auto da pista, nome in codice P40. Questa vettura ultraleggera e super sicura sfrutta la tecnologia aerodinamica ispirata alla Formula 1 per garantire velocità e maneggevolezza senza precedenti. La P40 rappresenta l’apice della competenza pluripremiata di RML nel settore automobilistico, promettendo prestazioni straordinarie in pista.

Dalla divisione ingegneristica, RML Group introduce un ambizioso progetto basato sulla Porsche 911, denominato internamente P39. Questo pacchetto di aggiornamento, influenzato dalle Hypercar di Le Mans, migliora significativamente la velocità e la maneggevolezza della 911, mantenendo l’affidabilità. Il P39 è concepito per funzionare su tutta la gamma 911, con opzioni che potenziano sia le prestazioni del motore che l’aerodinamica, trasformando un’icona automobilistica in un’esperienza di guida ancora più esaltante.

Il terzo prodotto, sviluppato dalla divisione Power, è il modulo batteria VarEVolt ad alte prestazioni. Testato con successo al Nürburgring, questo modulo sfrutta una tecnologia proprietaria all’avanguardia che è ora integrata in numerose supercar, incluso un attuale detentore del record al Goodwood Festival of Speed. VarEVolt rappresenta un salto tecnologico nel campo delle batterie per veicoli ad alte prestazioni, consolidando la posizione di RML come leader nell’innovazione energetica.

Per concludere il portafoglio del 40° anniversario, il reparto Bespoke ha creato una versione SuperClassic della V8 Vantage originale di Aston Martin. Questa vettura con carrozzeria in carbonio conserva i tratti muscolosi del design originale, integrandoli con meccaniche moderne del XXI secolo. Il risultato è una delle gran turismo più eleganti e performanti al mondo, che unisce la tradizione storica con l’ingegneria avanzata.

Fondata nel 1984 da Ray Mallock, un noto pilota di monoposto e auto sportive, RML Group ha sempre puntato sull’eccellenza ingegneristica. Oggi, sotto la guida di Michael Mallock e con l’arrivo del nuovo capo delle operazioni Paul Dickinson, ex dirigente di Lotus e Bentley, l’azienda continua a innovare, abbracciando progetti che spaziano dalle auto di produzione alle auto da corsa rivoluzionarie e ai pacchi batteria ultraperformanti. RML Group rimane fedele alla sua missione di eccellenza ingegneristica, festeggiando il suo 40° anniversario con nuovi e audaci traguardi.