Porsche rende un omaggio speciale al leggendario pilota svizzero Jo Siffert con la nuova Porsche 911 GT3 RS Tribute to Jo Siffert. Questa straordinaria vettura celebra non solo la carriera di Siffert, scomparso prematuramente, ma anche il primo trionfo della leggendaria Porsche 917, avvenuto quasi 55 anni fa. Il 10 agosto 1969, Siffert e Kurt Ahrens conquistarono la prima vittoria internazionale di 1.000 chilometri all’Österreichring, vicino a Zeltweg, segnando un momento storico per la Porsche 917.

Creata dagli esperti artigiani di Porsche Exclusive Manufaktur, questa one-off sarà esposta nei Centri Porsche svizzeri a partire da questo mese. Successivamente, sarà protagonista alla fiera Auto Zürich, che si terrà dal 7 al 10 novembre 2024. In tale occasione, l’acquirente della vettura sarà scelto tramite sorteggio tra tutti gli interessati.

Il design della 911 GT3 RS Tribute to Jo Siffert è caratterizzato da una livrea bianca pura, con accenti verde lucertola sui parafanghi anteriori e parti della sezione frontale. Questa tonalità di verde si ritrova anche sulla sezione centrale del grande alettone posteriore, creando un contrasto visivamente accattivante. Sulle portiere, il numero 29, utilizzato da Siffert nella storica gara di 1.000 chilometri, è ben visibile, così come sul cofano anteriore, sotto l’alettone posteriore e sui cappucci delle valvole degli pneumatici.

La scritta Porsche con design a strisce, ispirata al veicolo originale, decora le portiere e i pannelli laterali. Anche gli sponsor dell’epoca sono riprodotti con adesivi accurati, e la silhouette della 917KH è visibile sul blocco centrale dei cerchi in magnesio nero satinato, arricchendo anche le piastre laterali dell’alettone posteriore. Sui montanti B, un adesivo speciale con il design del casco, il nome e la firma di Jo Siffert, completa il tributo.

L’interno della vettura è altrettanto curato, con il motivo del casco ricamato sui poggiatesta e i listelli sottoporta decorati con la silhouette della 917 e la firma di Siffert. Anche la chiave dell’auto è stata personalizzata, sottolineando l’attenzione ai dettagli che caratterizza questa edizione unica.

La Porsche 911 GT3 RS Tribute to Jo Siffert non è solo un’auto, ma un pezzo di storia automobilistica, celebrando un pilota indimenticabile e un’auto leggendaria.