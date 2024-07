Torna il “Bonus Tricolore” di Fiat destinato alle elettriche

Ritorna il “Bonus Tricolore Fiat” dato l’interesse verso i modelli 100% elettrici del marchio, nonostante l’esaurimento degli incentivi statali dedicati alla fascia 0-20 gr/km di CO2, la Casa torinese ha scelto di lanciare una nuova edizione che permette a tutti i clienti, anche quelli senza permuta o rottamazione, se effettuano l’acquisto online, di mettersi subito al volante di una vettura elettrica.

Fino al 31 agosto, infatti, grazie al nuovo “Bonus Tricolore FIAT” sarà possibile accedere a un finanziamento Stellantis Financial Services dedicato che prevede una rata contenuta e la possibilità di restituire l’auto dopo 36 mesi, oppure a poterla sostituire o tenerla. Ad esempio, per la Fiat 500e, lo sconto totale supera i 6.000€ andando così a compensare completamente l’assenza degli incentivi statali.

I vantaggi della proposta Fiat

Grazie al “Bonus Tricolore FIAT” è ancora più facile mettersi alla guida di 500e. L’iconico modello progettato e prodotto a Torino nello storico stabilimento di Mirafiori continua a rinnovarsi con una nuova edizione speciale 500e MIRAFIORI, disponibile da settembre esclusivamente sul mercato italiano. Questo modello celebra i lavoratori e lo stabilimento di Mirafiori cinquant’anni dopo il debutto della 131 Mirafiori nel 1974.

Una versione cabrio, offerta con due batterie da 42 kWh o 23,8 kWh, disponibile nella nuova accattivante tinta Celestial Blue, per infondere nella vita di tutti i giorni lo spirito della Dolce Vita. A partire dal prossimo anno sarà inoltre disponibile l’edizione limitata Fiat 500e Giorgio Armani, recentemente presentata in occasione delle celebrazioni per il 125° anniversario di FIAT. Una versione esclusiva in cui per la prima volta due icone globali, che rappresentano il design, lo stile, l’artigianato, l’ingegnosità e il successo italiani, si uniscono per creare un “instant classic”.

Le parole del board

Dichiara Giuseppe Galassi, Managing Director di Fiat & Abarth in Italia: “Sono entusiasta del nuovo Bonus Tricolore che, ancora una volta, sottolinea come FIAT sia sempre vicina agli italiani con iniziative concrete e vantaggiose, che rendono accessibile a tutti l’innovazione tecnologica per una mobilità sempre più sostenibile e responsabile. Pertanto, invito tutti a recarsi negli showroom italiani della Rete FIAT per scoprire i dettagli di questa promozione straordinaria e mettersi subito al volante dell’iconica 500e 100% elettrica, anche nella prestazionale versione dello Scorpione, o a bordo della nuova “family mover” 600 che riporta il Brand nel segmento B, con tutta la sua carica di energia, dolcevita e colore”.