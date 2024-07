Voyah Free: il SUV elettrico debutta al Macerata Opera Festival 2024

Voyah presenta il suo primo SUV elettrico in occasione del prestigioso evento italiano, con un focus su lusso, sostenibilità e tecnologia

Voyah ha scelto il Macerata Opera Festival per il debutto ufficiale del suo SUV elettrico, Voyah Free, sul mercato italiano. In qualità di sponsor automotive del festival, che si svolgerà dal 19 luglio all’11 agosto 2024, Voyah metterà a disposizione dello staff del festival alcuni modelli personalizzati con il logo dell’evento. Questa collaborazione rappresenta un’importante sinergia tra arte, cultura e innovazione tecnologica, riflettendo valori di sostenibilità condivisi da entrambe le realtà.

Voyah Free, caratteristiche e prestazioni

Il Voyah Free si distingue per il suo design elegante e aerodinamico, combinando lusso e prestazioni. Questo SUV medio-alto offre interni spaziosi e ben rifiniti con materiali di alta qualità e tecnologia all’avanguardia. Misurando 4,905 metri di lunghezza, 1,950 metri di larghezza e 1,645 metri di altezza, con un passo di 2,960 metri, garantisce un ampio spazio interno per cinque passeggeri e i loro bagagli. La capacità di carico del vano posteriore è di 560 litri, espandibile a 1,320 litri abbattendo i sedili posteriori.

Equipaggiato con un potente motore elettrico e trazione integrale, il Voyah Free eroga una potenza complessiva di 489 cavalli, permettendo di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 4,4 secondi, nonostante il peso di 2,340 kg. La batteria ad alta capacità offre un’autonomia fino a 600 km secondo il ciclo WLTP, ideale per lunghi viaggi senza la necessità di ricariche frequenti. Inoltre, il veicolo è dotato di avanzate funzionalità di assistenza alla guida e connettività intelligente, assicurando sicurezza e comfort su ogni percorso.

Una collaborazione di valore

Il CEO di Dongfeng Italia, Bruno Mafrici, ha espresso grande soddisfazione per la collaborazione con il Macerata Opera Festival, sottolineando l’importanza di questa sinergia che unisce tradizione, innovazione e sostenibilità. Mafrici, legato personalmente a Macerata, ha ringraziato il festival per l’opportunità di presentare il Voyah Free in un contesto di così grande prestigio culturale.

Flavio Cavalli, sovrintendente dell’Associazione Arena Sferisterio, ha elogiato Voyah come un brand dinamico e innovativo, in linea con i valori di qualità e tradizione del festival. Questa partnership sottolinea l’importanza di unire innovazione e sostenibilità per un futuro migliore.

Fondato nel 1969, Dongfeng Motor Corporation è uno dei principali produttori automobilistici cinesi, con una presenza crescente in Europa. La missione di Dongfeng è diventare un leader globale nel settore automobilistico attraverso l’innovazione tecnologica e la sostenibilità ambientale. Il brand Voyah, lanciato nel 2020, è specializzato in veicoli elettrici premium e sta rapidamente espandendo la sua gamma di modelli, tra cui SUV, berline e van elettrici di lusso.