Volkswagen e QuantumScape: accordo per batterie innovative

Volkswagen e QuantumSpace uniscono le forze per far progredire la tecnologia al litio-metallo, fondamentale nei veicoli elettrici

PowerCo, società produttrice di batterie del Gruppo Volkswagen, e QuantumScape hanno annunciato oggi di aver stipulato un accordo innovativo per l’industrializzazione della tecnologia di prossima generazione delle batterie al litio-metallo allo stato solido di QuantumScape. In seguito a progressi tecnici soddisfacenti e al pagamento di determinate royalties, QuantumScape concederà a PowerCo la licenza per la produzione di massa di celle per batterie basate sulla piattaforma tecnologica di QuantumScape.

Obiettivo un milione di veicoli all’anno

In base alla licenza non esclusiva, PowerCo può produrre fino a 40 gigawattora (GWh) all’anno utilizzando la tecnologia di QuantumScape, con la possibilità di espandersi fino a 80 GWh all’anno, sufficienti per equipaggiare circa un milione di veicoli all’anno. Le società ritengono che questo impegno ad alto livello rappresenti il modo più rapido per raggiungere la produzione su scala gigawattora della tecnologia a stato solido per soddisfare la crescente domanda globale di batterie per veicoli elettrici migliori. L’accordo sostituisce una precedente joint venture tra il Gruppo Volkswagen e QuantumScape per la co-produzione di batterie.

L’accordo crea una partnership collaborativa che amplifica le competenze fondamentali delle aziende: la tecnologia all’avanguardia di QuantumScape e le capacità globali di PowerCo nell’industrializzazione e negli impianti di produzione. L’accordo prevede un’iniziativa congiunta di forza lavoro per accelerare l’industrializzazione della tecnologia di QuantumScape. Un ampio team dedicato alla scalabilità, composto da esperti di entrambe le società, si occuperà delle attività di industrializzazione.

L’innovazione promossa da Volkswagen

La piattaforma tecnologica di QuantumScape si basa sul separatore ceramico a stato solido di proprietà dell’azienda, che consente l’uso di un anodo di puro litio-metallo, un’innovazione trasformativa progettata per garantire un’eccezionale densità di energia e potenza, una ricarica rapida e un solido profilo di sicurezza.

Insieme, le aziende mireranno a un prodotto che sarà scalato per essere integrato in una serie di veicoli del Gruppo Volkswagen.

“Con questa collaborazione intendiamo offrire ai nostri clienti le celle per batterie più sostenibili e all’avanguardia”, ha dichiarato Frank Blome, CEO di PowerCo. “Sono anni che collaboriamo e testiamo i prototipi di celle QuantumScape e non vediamo l’ora di portare questa tecnologia del futuro nella produzione di serie”. La tecnologia di QuantumScape è pronta a entrare in una fase cruciale in cui le competenze specialistiche, le risorse e le fabbriche globali di PowerCo possono contribuire a facilitare la transizione verso la produzione su scala industriale”.

“I veicoli elettrici sono il futuro della mobilità e questo accordo con QuantumScape garantirà alla flotta globale del Gruppo Volkswagen l’accesso a questa innovativa tecnologia delle batterie per gli anni a venire”, ha dichiarato Thomas Schmall, Membro del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Volkswagen per la Tecnologia. “Siamo impegnati a far progredire il settore per garantire che i nostri veicoli elettrici siano il punto di riferimento per l’eccellenza e la sostenibilità”.

I prossimi passi

“Questo accordo rappresenta un passo importante nella nostra strategia di scalata globale a lungo termine per portare sul mercato la tecnologia delle batterie litio-metallo allo stato solido di QuantumScape”, ha dichiarato il Dr. Siva Sivaram, CEO e presidente di QuantumScape. “Combinando la nostra tecnologia all’avanguardia con l’esperienza di PowerCo nella produzione e nell’industrializzazione, questo accordo stabilisce un modello di approccio commerciale a capitale ridotto e ci posiziona all’avanguardia nell’innovazione dell’accumulo di energia. Lavorare a stretto contatto con PowerCo come primo cliente ci aiuterà ad accelerare la commercializzazione e l’adozione di queste batterie rivoluzionarie”.

Per guidare PowerCo in questa prossima importante fase di collaborazione con QuantumScape, Frank Blome ha lasciato il consiglio di amministrazione di QuantumScape. Blome faceva parte del consiglio di amministrazione dal 2020 come uno dei due membri designati dal Gruppo Volkswagen, che continua a essere il maggiore azionista di QuantumScape. Il suo successore nel consiglio di amministrazione di QuantumScape sarà annunciato nei prossimi mesi.

“Frank Blome è stato un partner eccezionale per QuantumScape per molti anni”, ha dichiarato Jagdeep Singh, co-fondatore e presidente del consiglio di amministrazione di QuantumScape. “Ha fornito un contributo inestimabile alla strategia del portafoglio prodotti di QuantumScape e alle decisioni chiave sull’industrializzazione. Mentre andiamo avanti, Frank continuerà a essere un partner attivo in questo rapporto come produttore di riferimento della nostra innovativa tecnologia delle batterie, assicurando forza e continuità ai nostri sforzi di collaborazione”.