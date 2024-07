Bentley Motors ha svelato oggi la tanto attesa quarta generazione della Continental GT Speed, la Bentley stradale più potente mai realizzata, e sarà esposta in occasione del Concorso d’Eleganza di Tegernsee, in Germania, durante il weekend del 26/27 luglio. Questa Grand Tourer, simbolo di potenza e lusso, è alimentata dal motore “Ultra Performance Hybrid” che eroga 782 CV e 1.000 Nm di coppia. Con una capacità di percorrenza di 81 km in modalità totalmente elettrica e emissioni di CO2 di soli 29 g/km nel ciclo WLTP, la Continental GT Speed rappresenta un perfetto connubio tra prestazioni e sostenibilità.

Una potenza combinata da 335 Km/h

Il cuore della vettura è un propulsore V8 abbinato a un motore elettrico, con una batteria plug-in da 25,9 kWh, che consente un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,2 secondi e una velocità massima di 335 km/h. Il nuovo design della Continental GT Speed, sia esterno che interno, incarna l’evoluzione stilistica di Bentley, con linee muscolose e dinamiche, caratterizzate dai fari anteriori singoli, che segnano una svolta nel linguaggio di design del marchio.

L’innovativo Bentley Performance Active Chassis della nuova GT Speed include la trazione integrale attiva, il differenziale elettronico a slittamento limitato, le quattro ruote sterzanti e il Bentley Dynamic Ride. Gli interni, studiati per offrire un’esperienza di lusso senza pari, presentano sedili wellness, ionizzazione dell’aria, rivestimenti in pelle tridimensionale e una nuova finitura cromata scura.

Una vetrina perfetta per la Bentley Continental GT Speed

Marco van Aalten, Head of Germany di Bentley Motors Europe, ha commentato: “Il nuovo Concorso d’Eleganza sul lago Tegernsee in Baviera offre l’ambiente perfetto per celebrare il debutto europeo della nostra Grand Tourer. La nuova Continental GT Speed in versione cabriolet si integrerà perfettamente con l’eleganza e l’esclusività del concorso.”

Il Concorso d’Eleganza di Tegernsee ospiterà 50 auto selezionate da un comitato internazionale di esperti del settore automobilistico, con più di 60 veicoli all’asta a cura di RM Sotheby’s. Questo evento prestigioso rappresenta una vetrina perfetta per la Bentley Continental GT Speed, che promette di affascinare gli appassionati di auto con la sua combinazione unica di prestazioni supercar e lusso artigianale.