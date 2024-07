Un semestre di grande crescita per il Gruppo Renault in Europa

In Europa, il Gruppo Renault ha consolidato il suo terzo posto, vendendo 847.623 veicoli, con un aumento del 6,7% in un mercato cresciuto del 5,5%. La marca Renault sta performando bene nel mercato con 535.238 veicoli venduti, con un aumento dell’8,2% ed è la terza in Europa e prima in Francia (PC+LCV). La crescita delle autovetture si basa sulle prestazioni dei motori full hybrid E-Tech (+45% rispetto al primo semestre 2023). Nel mercato dei veicoli commerciali leggeri, Renault è ancora una volta leader con 171.202 vendite (+19,2% rispetto al primo semestre 2023).

La marca Dacia ha venduto 309.816 veicoli, con un aumento del 4,0% rispetto al primo semestre 2023. Continua a posizionarsi tra i 10 marchi più venduti in Europa. Sandero è la vettura più venduta in tutti i canali. Il marchio Alpine, invece, ha registrato 2.569 immatricolazioni nel primo semestre 2024, con un aumento del 47,7% rispetto al primo semestre 2023, grazie al successo della gamma ampliata con A110 R Turini.

Gruppo Renault, una politica commerciale collaudata: mix e canali di vendita virtuosi.

Le vendite al dettaglio hanno rappresentato quasi il 62% del totale dei veicoli venduti nei cinque principali Paesi europei del Gruppo, oltre 20 punti sopra la media del mercato. Il Gruppo ha quattro veicoli nella classifica delle prime 10 vendite al dettaglio in Europa. Nel segmento C e oltre, in particolare C-SUV e D-SUV (+10%), la marca Renault sta accelerando, trainata soprattutto da Austral ed Espace E-Tech full hybrid, le cui versioni di alta gamma sono molto apprezzate dai clienti.

I veicoli elettrificati rappresentano il 29,6% delle vendite del Gruppo Renault in Europa (+4,3 punti rispetto al 2023). Questa performance è stata trainata in particolare dal successo dei propulsori ibridi, le cui vendite sono fortemente aumentate (+59,6% rispetto al primo semestre 2023).

Quasi un’autovettura su due venduta dalla marca Renault è elettrificata grazie al forte successo dei motori ibridi. Renault è il secondo marchio in Europa nella classifica delle autovetture ibride, con Clio, Austral e Captur nella top 10.

Il resto del Gruppo

I veicoli completamente elettrici hanno rappresentato quasi il 12% delle vendite della marca Renault e continueranno a crescere nella seconda metà dell’anno con il lancio della Scenic E-Tech elettrica e della Renault 5 E-Tech elettrica. Quasi il 10% delle vendite del marchio Dacia riguarda i veicoli elettrificati, trainati in particolare dal successo del Jogger Hybrid 140. Alpine ha lanciato la sua offensiva elettrica con la presentazione di A290, la sua prima hot hatch completamente elettrica, il 13 giugno 2024. L’apertura degli ordini è prevista per quest’estate.

Il portafoglio ordini del Gruppo in Europa rappresenta 2,6 mesi di vendite previste alla fine di giugno 2024.

Con 10 nuovi lanci commerciali nel 2024, il Gruppo Renault prosegue la sua elettrificazione e la sua espansione sui mercati internazionali.