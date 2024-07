Veicoli storici: con la sentenza del TAR possono circolare a Roma

La circolazione dei veicoli storici e collezionistici nella Capitale è nuovamente consentita grazie a una recente sentenza del TAR del Lazio. Con la sentenza n. 14699/24 del 18 luglio 2024, il tribunale ha accolto il ricorso presentato dall’Automotoclub Storico Italiano (ASI) contro le ordinanze del Comune di Roma, che imponevano limitazioni alla circolazione di questi veicoli, anche se con alcune deroghe.

L’ordinanza n. 38 del 27 marzo 2024 di Roma Capitale, che reiterava le limitazioni già annullate in precedenza dallo stesso tribunale, è stata definitivamente cancellata. La sentenza stabilisce l’illegittimità delle deroghe previste, riconoscendo le argomentazioni di ASI riguardo alla mancanza di una corretta istruttoria, al deficit motivazionale e alla violazione del principio di proporzionalità.

Grazie a questa decisione, i veicoli storici potranno circolare liberamente a Roma. ASI ha sempre sostenuto l’importanza di tutelare questi veicoli per garantirne la conservazione e promuoverne l’uso per scopi culturali e ludico-ricreativi. “Un nuovo, significativo risultato ottenuto per la tutela dei veicoli storici,” ha dichiarato il Presidente di ASI, Alberto Scuro. “Il TAR del Lazio ha nuovamente sostenuto le nostre argomentazioni, già presentate in passato alla Giunta Capitolina. Dobbiamo poter utilizzare questi veicoli consapevolmente, per promuovere il turismo lento e sostenere il comparto produttivo che ne dipende.”

Il TAR ha sottolineato la necessità di una tutela particolare per i veicoli di interesse storico rispetto al restante parco circolante, evidenziando che l’imposizione di divieti senza una valida motivazione rappresenterebbe una violazione dei diritti. Inoltre, il giudice ha riconosciuto che le deroghe previste non sono sufficienti a proteggere il motorismo storico senza una chiara giustificazione che dimostri l’impatto effettivo di questi veicoli sull’inquinamento.

Le stime riportate nella sentenza indicano che i veicoli storici rappresentano solo lo 0,29% del totale dei mezzi circolanti a Roma, un numero esiguo che non giustifica restrizioni così severe. La decisione del TAR, quindi, conferma l’importanza di un approccio equilibrato che riconosca il valore storico e culturale di questi veicoli senza imporre sacrifici inutili.

Questa decisione non solo permette la circolazione dei veicoli storici nella Capitale, ma rafforza anche l’idea che tali veicoli possano essere un’opportunità per promuovere il turismo e la cultura, contribuendo allo stesso tempo a sostenere un settore riconosciuto a livello internazionale come un’eccellenza italiana.