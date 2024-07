Hyundai Motor Group e la Oxford University hanno inaugurato l’Oxford-Hyundai Motor Group Foresight Centre presso la storica Convocation House di Oxford, dando il via a una nuova partnership tra le due organizzazioni. Con sede presso la Saïd Business School, il Foresight Centre si dedicherà a supportare l’elaborazione della visione strategica a lungo termine del Gruppo, rafforzando la sua capacità di contribuire in modo proattivo alla progettazione del futuro e di affrontare in anticipo e con sempre più consapevolezza i possibili futuri cambiamenti e rischi geopolitici.

Un sostegno eminente

Il Centro condurrà ricerche innovative a sostegno del progresso collettivo e faciliterà scambi interdisciplinari tra agenzie governative, università ed esperti del settore per sviluppare proiezioni a lungo termine sulle tendenze future della società. Grazie all’autorevole Oxford Scenario Planning Approach (OSPA), la Oxford University ha una lunga esperienza nel disegnare le prospettive di settore e nell’elaborare strategie a lungo termine per le aziende.

“Quella con Hyundai Motor Group è una partnership importante e coinvolgente, grazie alla quale i nostri accademici di fama mondiale contribuiranno a plasmare il futuro attraverso una ricerca basata sui valori. La visione di Hyundai Motor Group di perseguire un futuro migliore per l’umanità si allinea perfettamente con i nostri valori: ci aspettiamo una collaborazione proficua e di reciproco arricchimento”, ha dichiarato il Professor Soumitra Dutta, Dean della Saïd Business School, durante la cerimonia di apertura.

La soddisfazione di Hyundai

All’inaugurazione hanno preso parte gli esponenti di Hyundai Motor Group Gyun Kim – Executive Vice President of Business Intelligence Institute – e Heung-Soo Kim Executive Vice President of Global Strategy Office. Per la Oxford University erano presenti il Professor Soumitra Dutta, Dean della Saïd Business School, il Professor Jonathan Reynolds, Deputy Dean della Saïd Business School, il Professor Rafael Ramirez, Director of the Oxford Scenarios Programme e la Professoressa Trudi Lang, Senior Fellow in Management Practice.

“L’industria automobilistica sta attraversando un cambiamento di paradigma senza precedenti”, ha affermato Gyun Kim, Executive Vice President e Head of Hyundai Motor Group Business Intelligence Institute, “In questi tempi, è fondamentale per le aziende abbandonare un approccio basato sull’esperienza del presente e adottare una prospettiva a lungo termine per identificare le tendenze future su larga scala. Siamo sicuri che il Foresight Center avrà un ruolo significativo nel coltivare una prospettiva multiforme e globale sul futuro all’interno delle organizzazioni, secondo il concetto noto come future literacy”.

Heung-Soo Kim, Executive Vice President e Head of Global Strategy Office di Hyundai Motor Group, ha aggiunto: “Hyundai Motor Group si impegna a definire in modo proattivo una direzione ideale per le comunità del futuro, per costruire un mondo migliore per la collettività. Promuoveremo competenze uniche per essere all’avanguardia nel mercato globale e intraprenderemo questo ambizioso viaggio pensando non solo alla prossima generazione ma anche a quelle a venire”.

I programmi di Hyundai e Oxford

Programmi specializzati, come l’Oxford Scenarios Program e l’Oxford Futures Forum, saranno implementati per condividere gli insight all’interno del Gruppo, garantendo l’allineamento strategico e una leadership lungimirante. Inoltre, il Foresight Center collaborerà con il network di open innovation del Gruppo in luoghi chiave come Stati Uniti, Cina, India, Germania e Singapore. Questa collaborazione contribuirà all’espansione degli ecosistemi del Gruppo nella realizzazione del futuro della propria vision.

Il Foresight Center sarà diretto dal Professor Rafael Ramirez, noto per la sua esperienza nella pianificazione verso scenari futuri, e sarà co-diretto dalla Professoressa Trudi Lang, che porta anche una vasta conoscenza ed esperienza nella previsione strategica. Ramirez ha precedentemente presieduto il Global Agenda Council al World Economic Forum e ha fornito consulenza strategica sulla pianificazione degli scenari futuri ad aziende leader, come Royal Dutch Shell. Trudi Lang ha ricoperto incarichi di previsione strategica presso importanti organizzazioni come il World Economic Forum e il Segretariato dell’OCSE.

Attraverso questa collaborazione con la Oxford University, Hyundai Motor Group creerà una base per progettare e realizzare i propri obiettivi futuri, orientandosi in un panorama globale trasformativo di innovazione tecnologica. La partnership darà inoltre modo al Gruppo di rafforzare il ruolo di leadeship nell’industria della mobilità del futuro, andando oltre le predizioni di breve termine per dare proattivamente forma al futuro.