Honda Prelude: il futuro ibrido della sportività

Honda ha sempre puntato a combinare l’elettrificazione con la sportività. E ora la casa automobilistica giapponese continua su questa strada con la nuova concept car, la Honda Prelude, svelata al Salone di Tokyo 2023. Questa coupé a quattro posti, dal design raffinato e sportivo, rappresenta un’evoluzione moderna della storica Prelude del 1978. Prevista per il mercato globale tra il 2025 e il 2026, la nuova Prelude sarà alimentata da un sistema ibrido e avrà un prezzo accessibile.

Sebbene i dettagli tecnici non siano ancora stati rivelati, la concept car esposta a Tokyo e successivamente a Banbury presentava vetri oscurati, mantenendo un alone di mistero. Kotaro Yamamoto, consulente tecnico di Honda, ha sottolineato che la strategia di elettrificazione dell’azienda passa necessariamente attraverso l’ibrido: “Le auto elettriche sono il futuro, ma per arrivarci sono necessari passaggi intermedi. Per questo Honda lavora sull’ibrido da 25 anni“.

La concept della Prelude incarna perfettamente la visione di Honda: un avanzamento tecnologico che non sacrifica il piacere di guida. Il capo progetto Tomoyuki Yamagami ha dichiarato che il design del prototipo, molto vicino a quello del modello di produzione, mira a trasmettere emozioni sia nel design che nella guida. Le linee affilate e decise richiamano la sportiva NSX, specialmente nel frontale.

Yamamoto ha aggiunto che l’obiettivo era creare un modello emozionante e accessibile nei costi. La nuova Prelude non sarà una supersportiva, ma una coupé in grado di ospitare comodamente quattro adulti, basata su una piattaforma già esistente, probabilmente quella della Civic, per mantenere i costi contenuti.

La storia della Honda Prelude

La prima generazione della Honda Prelude debuttò in Giappone nel 1978, equipaggiata con un motore a benzina da 1.6 litri, quattro cilindri, capace di erogare 80 CV e 127 Nm di coppia, con un peso di soli 900 kg. Questa versione è stata l’unica importata in Italia.

La seconda generazione, introdotta nel 1982, presentava una linea più affilata e i fari a scomparsa. Nel 1987, la terza generazione mantenne lo stesso stile e introdusse, come optional, le quattro ruote sterzanti. La quarta generazione del 1991 adottò forme più morbide e moderne, con motori a benzina fino a quasi 200 CV di potenza. Infine, l’ultima generazione, prodotta dal 1996 al 2001, si distingueva per i fari più grandi.

Con la nuova Prelude, Honda conferma il suo impegno nell’elettrificazione, mantenendo viva la passione per la guida sportiva. Questa coupé ibrida non solo rappresenta un passo avanti nella tecnologia, ma cerca anche di rendere la sportività accessibile a un pubblico più ampio, senza compromettere le prestazioni e il design. La Honda Prelude del 2025-2026 promette di essere una rivoluzione nel segmento delle coupé ibride, combinando innovazione e tradizione in un’unica, affascinante vettura.