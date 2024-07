Le auto più vendute a giugno 2024: ancora Fiat Panda in testa

Il mercato auto in Italia registra una crescita del 15,0% a giugno 2024, grazie a 160.046 nuove immatricolazioni rispetto alle 139.150 di un anno fa. Il primo semestre del 2024 chiude con 886.386 immatricolazioni, che equivale a un incremento del 5,3% rispetto alle 841.573 unità dello stesso periodo dello scorso anno. Favoriti dai nuovi incentivi, finalmente utilizzabili, e alla disponibilità di auto in pronta consegna, le BEV dimostrano una crescita risoluta, dovuta soprattutto agli acquisti dei clienti privati, con 4,7 punti di quota in più rispetto al mese precedente e 3,9 su giugno 2023, giungendo così all’8,3% del mercato. Per quanto riguarda le autovetture PHEV, la quota di mercato non supera il 3,5%, un valore pressoché stabile rispetto a maggio, ma in calo di 1,9 punti sullo stesso mese 2023.

Crescono le elettriche nel mercato

Scrutando la progressione delle alimentazioni, in giugno il motore a benzina, seppur in aumento in volume, cede 1,9 punti e si ferma al 26,5% di quota, 30,2% nel cumulato (+2,4 p.p.). Il diesel cede oltre un quinto dei volumi e scende di 5,7 punti al 12,8% di share nel mese e al 14,6% nel 1° semestre (-4,8 p.p.). In crescita il GPL che sale in giugno al 10,1% del totale (+1,7 p.p.) e al 9,1% in gennaio-giugno (+0,2 p.p.), il metano con 77 unità non arriva neppure allo 0,1% del mercato nel mese, mentre mantiene tale quota nel cumulato. Le vetture ibride ricoprono il 38,7% di share e il 38,9% nei 6 mesi (rispettivamente +3,9 p.p. e +3,6 p.p.), con un 11,1% per le “full” hybrid e 27,6% per le “mild” hybrid in giugno. La grande crescita è però quella delle auto BEV, grazie agli incentivi e alle auto in pronta consegna, salgono all’8,3% di share (+3,9 p.p. e al 3,9% in gennaio-giugno), mentre le PHEV retrocedono di 1,9 punti rispetto a un anno fa, al 3,5% (3,3% nel semestre).

Le 10 auto più vendute in Italia a giugno 2024