L’IA aiuta gli automobilisti Nissan a padroneggiare l’auto

Second Delivery offre un approccio personalizzato per aiutare i proprietari a comprendere le numerose caratteristiche tecnologiche dei nuovi veicoli Nissan. Le nuove Nissan sono ricche di tecnologia. Dal ProPILOT al Safety Shield 360, all’app MyNISSAN sono innumerevoli i modi in cui la tecnologia può contribuire a semplificare la guida di un veicolo del brand giapponese. E anche se gli ingegneri hanno lavorato duramente per rendere la conoscenza della tecnologia semplice, l’apprendimento può ancora essere scoraggiante per i proprietari, soprattutto per coloro che non hanno mai guidato una Nissan di recente.

Come l’assistenza Nissan permette l’uso migliore ai suoi clienti

Attualmente offerto su Ariya, il programma dovrebbe essere esteso a Rogue SL, Rogue Platinum e LEAF alla fine del 2024. La Second Delivery è un vantaggio gratuito per i proprietari di questi nuovi veicoli. La seconda consegna si distingue dalla normale consegna del veicolo da parte del concessionario e avviene in genere circa due settimane dopo che il proprietario ha ricevuto la sua nuova auto. Ecco come funziona: una volta che un nuovo veicolo è stato noleggiato o acquistato, i proprietari hanno la possibilità di iscriversi alla Seconda Consegna presso un concessionario partecipante, attraverso l’app MyNISSAN o attraverso il Nissan Owners Porta.

Un esperto tecnico lavorerà a tu per tu con il proprietario per fissare un appuntamento a casa sua, sul posto di lavoro o in un altro luogo di sua scelta. L’esperto tecnico accompagnerà il proprietario attraverso le caratteristiche del veicolo, risponderà alle domande e metterà in evidenza le tecnologie di cui il proprietario potrebbe non essere a conoscenza in precedenza. “Più imparavo a conoscere le funzioni dell’auto, più volevo usarle”, ha dichiarato Missy N., proprietaria di Ariya che vive in Colorado.

Esperienze personalizzate per i nuovi proprietari

Gli esperti tecnici hanno completato più di 5.000 appuntamenti per la Seconda Consegna da quando il programma è stato lanciato per la Ariya nel febbraio 2023. Ogni esperto tecnico riceve circa 35 ore di formazione solo per Ariya e ne riceverà ancora di più per Rogue e LEAF. Dan Mohnke, vicepresidente di Nissan per l’e-commerce e l’esperienza dei clienti, ha dichiarato che il 93% dei clienti ritiene che Second Delivery sia stato estremamente utile per migliorare la comprensione delle caratteristiche del proprio veicolo.

“Oggi più che mai, i clienti si aspettano un’esperienza personalizzata che corrisponda ai loro desideri e alle loro esigenze“, ha dichiarato Mohnke. “Questi tipi di esperienze sono estremamente importanti per noi da offrire ai nostri clienti Ariya, che sono in gran parte nuovi al marchio Nissan e interessati a utilizzare tutte le ultime tecnologie“. Gli esperti tecnici lavorano sodo per garantire che il cliente lasci l’appuntamento sentendosi sicuro nell’uso della tecnologia del proprio veicolo.

Missy ha raccontato che il suo esperto tecnico per la seconda consegna, Jorge, ha trascorso due ore a mostrarle Ariya e poi ha guidato con lei fino a una vicina stazione di ricarica per mostrare alla prima proprietaria di un veicolo elettrico come funziona il processo di ricarica. “Ci ha accompagnato in tutto e per tutto“, ha detto Missy. “Sono rimasta molto colpita“.