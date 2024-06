Skoda, l’assistente vocale Laura adesso utilizza ChatGPT

Le funzionalità di Laura, l’assistente vocale di Skoda, sono state notevolmente ampliate grazie all’integrazione di Chat Pro del partner tecnologico Cerence Inc. Oltre alle fonti di informazione già disponibili, la funzione Chat Pro è ora direttamente collegata allo strumento avanzato di intelligenza artificiale ChatGPT per rispondere a domande che vanno oltre la portata delle conoscenze originali di Laura. La funzione è ora disponibile nei modelli della famiglia Skoda Enyaq con la nuova versione software 4.0 rilasciata per il model year 2024, nella Skoda Superb e Kodiaq di nuova generazione e nella Skoda Octavia aggiornata. I dati dell’utente e dell’auto sono sempre al sicuro.

ChatGPT con Laura di Skoda

ChatGPT e Chat Pro fanno progredire le capacità di Laura, salvaguardando la sicurezza dei dati. L’assistente vocale Laura di Škoda integra ora ChatGPT, migliorando le sue funzionalità e mantenendo al contempo i rigorosi standard di protezione dei dati. L’aggiornamento espande le capacità di Laura oltre i precedenti comandi vocali, consentendole di rispondere a domande che spaziano su vari argomenti. Se una domanda non riguarda le categorie “Veicoli”, “Dati”, “Meteo”, “Notizie”, “Sport” o “Azioni”, verrà automaticamente indirizzata a Chat Pro, che è perfettamente collegato a ChatGPT.

Ogni volta che il chatbot viene utilizzato come fonte, Laura farà precedere la risposta da “Secondo ChatGPT…“. Il controllo dell’utente sull’assistente vocale rimane invariato e la funzione può essere disattivata tramite le impostazioni sulla privacy del sistema di infotainment del veicolo. Tuttavia, nei modelli Enyaq che supportano questa funzionalità, essa è sempre attiva. È importante notare che ChatGPT non accede ai dati del veicolo o alle informazioni personali; tutte le richieste vengono elaborate in forma anonima e le interazioni vengono cancellate subito dopo per garantire il massimo livello di protezione dei dati.

Utilizza varie lingue

La funzione Chat Pro supporta attualmente quattro lingue. Con l’introduzione di questa nuova funzione di connettività, Skoda rafforza il suo impegno verso la centralità del cliente. Gli utenti hanno solo bisogno di un pacchetto Infotainment Online attivo. La funzione è disponibile nei modelli costruiti sulle piattaforme MEB GP e MQB EVO e dotati di sistemi di infotainment di ultima generazione, tra cui la Skoda Superb e Kodiaq di nuova generazione, la Skoda Octavia aggiornata e la famiglia Skoda Enyaq con la nuova versione software rilasciata per il model year 2024. Le lingue attualmente supportate sono inglese, spagnolo, ceco e tedesco, ma arriverà anche l’italiano.