I camion a idrogeno Hyundai e il traguardo dei 10 milioni di km

I camion XCIENT Fuel Cell di Hyundai della flotta in uso in Svizzera hanno toccato il traguardo dei 10 milioni di km di percorrenza totale, dimostrando l’affidabilità sul lungo periodo della tecnologia a idrogeno. Un risultato eccellente conquistato in appena tre anni – la flotta di XCIENT Fuel Cell è attiva in Svizzera da ottobre 2020 – e che rappresenta un traguardo importante per la tecnologia a idrogeno nel suo complesso.

La vittoria dei camion Hyundai a idrogeno

Oggi, un totale di 48 camion XCIENT Fuel Cell sono operativi sul territorio della Svizzera. Il camion XCIENT Fuel Cell è alimentato da due sistemi a celle a combustibile da 90 kW ciascuno (per un totale di 180 kW di potenza) e da un motore elettrico da 350 kW, per un’autonomia massima di oltre 400 km. Rispetto a una flotta di camion diesel convenzionali, che emetterebbe circa 6.300 tonnellate di CO2 su una distanza cumulativa di 10 milioni km, gli XCIENT Fuel Cell offrono una significativa riduzione delle emissioni. Si stima che questa riduzione sia equivalente alla quantità di CO2 assorbita annualmente da circa 700.000 alberi, o alla creazione di una foresta di 508 ettari (5 milioni di mq).

Gli XCIENT Fuel Cell operativi in Svizzera utilizzano solamente “idrogeno verde”, che non genera emissioni di CO2 durante il processo di produzione. Si tratta di un tassello notevole nel percorso realizzazione di una catena del valore dell’idrogeno ecocompatibile in Europa. Questo risultato ha anche un ruolo significativo nello sviluppo della tecnologia a idrogeno: analizzando i dati dei veicoli relativi a chilometraggio, consumo e prestazioni delle celle a combustibile, Hyundai intende migliorare ancora di più la tecnologia e applicarla a vari tipi di veicoli, comprese le automobili.

Una missione globale

Hyundai non solo fornisce camion XCIENT Fuel Cell in Svizzera, ma supporta e partecipa attivamente anche alla creazione di un ecosistema commerciale per l’idrogeno, che include l’intera catena del valore: produzione, infrastrutture di ricarica e consumo di idrogeno. Al CES 2024, Hyundai ha annunciato la trasformazione di HTWO dal solo sistema a celle a combustibile a idrogeno dell’azienda in un vero e proprio brand dedicato a sviluppare l’intera catena del valore dell’idrogeno del Gruppo Hyundai – produzione, stoccaggio, fino al trasporto e all’utilizzo. Una scelta destinata a favorire la transizione verso una società basata sull’idrogeno.

A maggio, all’Advanced Clean Transportation (ACT) Expo 2024, Hyundai ha presentato la sua visione sull’idrogeno e il nuovo business per una logistica sostenibile negli Stati Uniti. Come parte dei suoi principali progetti di logistica a idrogeno negli Stati Uniti, Hyundai ha implementato il progetto NorCAL ZERO, che ha coinvolto 30 camion XCIENT Fuel Cell in California per il trasporto di container merci e veicoli. Inoltre, il progetto Clean Logistics mira a ridurre le emissioni attraverso l’impiego di camion XCIENT Fuel Cell presso l’impianto produttivo del gruppo Hyundai in Georgia (HMGMA). Apprezzato per la sua affidabilità ed eco-sostenibilità, il camion XCIENT Fuel Cell è già impiegato in 10 paesi: Stati Uniti, Svizzera, Germania, Francia, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Corea, Israele, Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti.