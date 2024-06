Maserati ha svelato due edizioni speciali della sua supercar MC20 per celebrare il 20° anniversario della mitica MC12. Questi modelli esclusivi, denominati Icona e Leggenda, sono stati realizzati dal programma Maserati Fuoriserie e saranno disponibili in un’edizione limitata di soli 20 esemplari ciascuno.

La Maserati MC20 Icona si distingue per una livrea bicolore blu e bianca, ispirata ai colori della storica MC12 Stradale. La parte superiore della carrozzeria è dipinta in Icona Bianco Audace Matte, in contrasto con le strisce Blu Stradale nella parte inferiore. Le ruote, caratterizzate dal design del Tridente, sono cromate, mentre le pinze dei freni sono in un elegante blu. Altri dettagli includono una bandiera italiana sul profilo, una copertura motore in fibra di carbonio e specchietti auto-oscuranti.

La MC20 Leggenda rende omaggio alla MC12 GT1 del team Vitaphone Racing, celebre per le sue vittorie alla 24 Ore di Spa. Questa versione moderna combina il Nero Essenza e il Digital Mint Matte, arricchiti da dettagli gialli vivaci. I cerchi sono un’opera d’arte bicolore, con combinazioni di Nero Lucido e Nero Opaco, accenti di Digital Mint e pinze dei freni nere.

Entrambe le edizioni speciali vantano interni lussuosi grazie al trattamento Fuoriserie. L’equipaggiamento comprende sedili da corsa monoscocca, un sistema audio Sonus Faber, diversi ADAS, una funzione di sollevamento del muso e il pacchetto in fibra di carbonio. L’Icona presenta interni Nero/Blu, mentre la Leggenda adotta una configurazione più scura.

Non sono previsti aggiornamenti prestazionali rispetto alla MC20 standard, poiché le modifiche sono puramente estetiche. Maserati non ha ancora rivelato i prezzi di queste esclusive edizioni limitate, né il numero di unità già prenotate.