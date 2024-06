Hyundai Bayon, il restyling debutta finalmente in Italia

Svelati i listini della nuova Hyundai Bayon, dopo che il costruttore sudcoreano ne aveva annunciato il restyling all’inizio del 2024. Il SUV da città, rinnovato nel design e nelle funzionalità, conserva interni spaziosi e un ampio bagagliaio e si arricchisce di una dotazione di sicurezza e di connettività ai vertici della categoria. Inoltre, si adegua ai nuovi standard europei sulle emissioni e sulla sicurezza (Euro 6E e GSR2b).

Un design rinfrescato

Il design è stato rivisto per garantire un impatto distintivo e moderno, che rende il modello più seducente. Le luci anteriori diurne a LED sono unite da una barra, anch’essa a LED, per ricreare la firma luminosa Seamless Horizon. Inoltre, il disegno del paraurti anteriore è stato cambiato per donare alla vettura un temperamento più grintoso, grazie anche a una griglia di nuova progettazione che si apre nella parte inferiore strizzando l’occhio alla sportività.

Hyundai Bayon restyling è equipaggiata con cerchi da 16 e 17 pollici di nuova concezione. Nella parte posteriore, i gruppi ottici a forma di freccia esaltano il dinamismo dei montanti, mentre il nuovo design del paraurti posteriore sottolinea il carattere da SUV. Nel complesso, le linee angolari e orizzontali e le forme triangolari che si ritrovano sia nella carrozzeria sia nell’architettura dei fari, danno alla nuova Bayon un look contemporaneo.

La tecnologia di Hyundai Bayon

La rinnovata dotazione in termini di tecnologia e connettività è l’epicentro dell’aggiornamento di nuova Hyundai Bayon. Su tutta la gamma sono di serie il navigatore con schermo touch da 10,25” con tecnologia Hyundai Bluelink e servizi Live, coi quali accedere in tempo reale a previsioni sul traffico, ricerca di parcheggi, ristoranti e altri punti d’interesse. Di serie anche Apple CarPlay, Android Auto, e gli aggiornamenti delle mappe Over The Air (OTA).

La dotazione tecnologica è completata dai sistemi inclusi in Hyundai Smart Sense, tra i quali figurano il Forward Collision Assist (FCA) con le funzioni City, Urban, Pedestrian e Cyclist, il Lane Following Assist (LFA) che supporta il guidatore a rimanere al centro della corsia tramite la correzione attiva del volante, ed il Rear Occupant Alert (ROA) che evita al guidatore di dimenticare oggetti o persone sui sedili posteriori quando esce dal veicolo. Incluso anche il Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA), che utilizza sensori posizionati intorno alla vettura per monitorare gli angoli ciechi. Se necessario, il BCA applica una frenata differenziata per evitare la collisione o ridurre i danni dell’impatto. La nuova Hyundai Bayon è adesso dotata di eCall di seconda generazione, che avvisa automaticamente i servizi di emergenza se gli airbag del veicolo si aprono in caso di incidente.

Allestimenti e prezzi

Con il recente aggiornamento, alla base del listino di Hyundai figura l’allestimento XTech con una dotazione già completa e all’avanguardia, che include quadro strumenti digitale LCD con cluster centrale TFT da 4,2”, alzacristalli elettrici sia anteriori che posteriori, presa USB-C, sistema di navigazione touch da 10,25” con servizi Bluelink, OTA e funzioni Apple CarPlayTM e Android AutoTM. L’allestimento XTech è offerto con motorizzazione benzina 1.2 MPI da 79 CV a un prezzo di listino di 21.150 euro.