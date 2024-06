La leggendaria Nissan GT-R R35 sta per concludere la sua gloriosa corsa. Questo avverrà probabilmente entro la fine del 2025, come annunciato ripetutamente negli ultimi mesi. Ora, la casa automobilistica giapponese ha confermato ulteriormente questa notizia presentando due (forse ultime) edizioni speciali di questa iconica vettura: la T-Spec Takumi Edition e la Skyline Edition. Queste edizioni speciali rendono omaggio al Giappone e alle emozioni che la GT-R ha saputo trasmettere agli appassionati nel corso degli anni.

Nissan GT-R R35, le caratteristiche principali

La T-Spec Takumi Edition si distingue per il distintivo del motore, firmato dall’artigiano che l’ha realizzato, con un font rosso e una piastra d’oro riportante il numero di telaio. Nissan ha comunicato che ogni motore di questa edizione sarà assemblato con una cura ancora maggiore del solito, garantendo un’elevata precisione nelle tolleranze dei componenti e un’estrema attenzione al bilanciamento durante le fasi di montaggio.

Esteticamente, questa speciale GT-R sarà caratterizzata da una verniciatura esterna Midnight Purple, un tributo ad alcune delle edizioni più iconiche della gamma Skyline/GT-R, e da finiture interne in Mori Green. A livello meccanico, la T-Spec Takumi Edition sarà equipaggiata con freni carboceramici derivati dalla GT-R Nismo, cerchi in lega Rays da 20 pollici verniciati in oro, componenti di assetto Nismo e parafanghi anteriori più larghi.

La seconda edizione speciale, la GT-R Skyline Edition, è stata progettata per celebrare sia i paesaggi giapponesi più iconici, sia le precedenti generazioni della coupé, in particolare la R34. Basata sulla GT-R Premium, questa edizione sfoggia una verniciatura esterna storica in Bayside Blue e finiture interne in Sora Blue. Questa combinazione di colori, molto amata dagli appassionati, era una delle più richieste sulle GT-R ma è stata rimossa dal listino con l’uscita di scena della R34.

I dettagli e i prezzi delle Nissan GT-R T-spec Takumi Edition e Skyline Edition saranno annunciati successivamente, e non è ancora chiaro se queste edizioni speciali arriveranno mai in Europa.