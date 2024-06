I 60 anni del Design Center di Opel

Opel nel 1964 ha aperto l’Opel Design Studio di Rüsselsheim, il primo centro di design automobilistico del suo genere in Europa. Da allora, i designer hanno creato concept car rivoluzionarie che offrono uno sguardo al futuro del marchio: dalla leggendaria Opel Experimental GT del 1965 al più recente studio del marchio, la Opel Experimental. “I nostri modelli di produzione deliziano i nostri clienti con il loro design audace e puro. Dalla Opel Experimental GT, Opel ha svelato concept iconici che hanno mostrato il nostro futuro automobilistico, con l’Opel Design Center come casa di questa creatività. Da sessant’anni i nostri designer danno vita ai sogni automobilistici e li rendono reali per un vasto pubblico”, ha dichiarato Mark Adams, Vice President Design di Opel/Vauxhall.

Un centro all’avanguardia

L’inaugurazione ufficiale dell’edificio Opel ha segnato una pietra miliare nella storia automobilistica europea. Era il più grande studio di design di proprietà di una casa automobilistica in Europa. Fino ad allora, la maggior parte delle case automobilistiche europee commissionava a specialisti esterni lo sviluppo di nuove concept car. L’Italia settentrionale, in particolare l’area intorno al capoluogo piemontese, Torino, era considerata la mecca del design automobilistico. Pietro Frua, Giuseppe “Nuccio” Bertone e Pininfarina avevano tutti avviato le loro carrozzerie tra le Alpi e gli Appennini. A loro si deve la progettazione di molti dei nuovi modelli e concept delle case automobilistiche.

A Rüsselsheim, tre nuovi reparti sono stati ospitati nell’edificio noto come N10. Il reparto Interior Design ha determinato le forme e i materiali all’interno della vettura e ha progettato sedili, cruscotti e rivestimenti. Il secondo reparto si occupava della carrozzeria. Ha lavorato sul volto, sulla silhouette e sulle proporzioni dell’auto, conferendo a ogni modello il proprio carattere. Mentre il raggruppamento e l’enfasi sul lavoro di design erano una novità nell’industria automobilistica europea, il terzo reparto di N10 era semplicemente incaricato di un lavoro pionieristico. Advanced Design ha dedicato il suo lavoro principalmente a concetti completamente nuovi per le automobili, mettendo al centro le idee per la mobilità e i clienti del futuro.

Opel e le sue concept car

La Opel Experimental GT è stata la prima concept car completamente nuova sviluppata da un costruttore europeo. Per la prima volta una casa automobilistica in Europa aveva sviluppato un veicolo il cui unico scopo era quello di dimostrare le possibilità di nuove forme creative. In nessuna fase del suo sviluppo è stato pianificato come veicolo di serie. Dopo poco è stata presa rapidamente la decisione di portare la Opel GT nella produzione di serie. Appena tre anni dopo la scintilla iniziale all’IAA, il prototipo GT è maturato in un’auto di serie in tempi record. L’approccio visionario dell’Opel Design Studio era unico in Europa negli anni ’60.

La Experimental GT fu rapidamente seguita dalla CD, una coupé aerodinamica con motore V8 nel 1969, dalla GT2 con porte scorrevoli nel 1975 e dalla Tech1 estremamente ottimizzata dal punto di vista aerodinamico, il cui coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,235 era un riferimento assoluto nei primi anni ’80.

La Monza Concept, presentata nel 2013, ha già fornito un primo assaggio del linguaggio stilistico audace e puro dell’attuale design Opel, di cui è stato responsabile il team guidato dal Vice President Design Mark Adams. Nel 2018, la Opel GT X Experimental è stata il primo studio a mostrare il futuro Opel Vizor, che poco dopo ha celebrato il suo debutto in un modello di serie come Mokka.

L’ultimo successo

Advanced Design ha realizzato il suo “successo” più recente con la straordinaria Opel Experimental. Lo studio presentato lo scorso anno lascia intravedere il futuro del brand. Con proporzioni impressionanti, soluzioni aerodinamiche intelligenti, un uso altamente efficiente dello spazio, nonché la più recente tecnologia di illuminazione e materiali elettrocromici, la Opel Experimental elettrica a batteria rappresenta il futuro automobilistico del Blitz a risparmio di risorse.