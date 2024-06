Nuova Lancia Ypsilon partecipa alla Mille Miglia

“Dopo l’annuncio della partecipazione alla 1000 Miglia 2024 e della presenza di Miki Biasion a bordo dell’Aurelia B20GT, oggi Lancia svela i nomi degli equipaggi di Nuova Ypsilon. La manifestazione rappresenta un palcoscenico importante per il modello, attraversando l’Italia da Brescia a Torino, Viareggio, Roma e Bologna, proprio nei giorni in cui le prime vetture vengono consegnate ai clienti finali. Alla guida del modello si alterneranno rappresentanti del marchio che hanno contribuito alla realizzazione della prima vettura della nuova era del marchio con giornalisti di rilievo internazionale provenienti dai paesi dove Lancia tornerà”, ha dichiarato Charles Fuster, Head of Marketing and Communication del marchio Lancia.

L’equipaggio Lancia

Dopo sei anni di assenza, Lancia torna a partecipare alla 1000 Miglia 2024. In un simbolico passaggio di testimone tra passato e futuro, il marchio quest’anno schiera una Lancia Aurelia B20 GT nera del 1951 con il numero 196 e, al suo fianco in qualità di support car, la Nuova Ypsilon Edizione Cassina. Alla guida di Nuova Ypsilon Edizione Cassina si alterneranno rappresentanti del marchio Lancia, tra cui Gianni Colonello, Head of Design, e Paolo Loiotile, Head of Product e giornalisti di rilievo internazionale.

La prima vettura della nuova era del marchio sfoggerà una carrozzeria dalla tonalità Blu Lancia, colore storico per il marchio, ed attraverserà l’Italia proprio nei giorni in cui vengono effettuate le prime consegne ai 160 concessionari pronti con una nuova Corporate Identity Lancia. I nuovi showroom diventano ora delle vere e proprie boutique, all’interno delle quali tutto è pronto per accogliere i clienti e offrire loro un’esperienza fatta di bellezza, design e italianità, proprio come all’interno di un’elegante abitazione italiana. In questi nuovi spazi dedicati Lancia sarà infatti possibile vivere una nuova esperienza d’acquisto, anche grazie al rinnovamento della forza vendita, composta da venditori dedicati e certificati Lancia per un’esperienza di acquisto premium ed immersiva.

Lancia torna alla Mille Miglia

La Lancia Aurelia B20 GT sarà guidata da Miki Biasion insieme alla giornalista Savina Confaloni. Miki Biasion, uno dei più grandi e vincenti piloti di Rally di tutti i tempi, rappresenta una figura di rilievo nella storia del Motorsport, avendo condotto per due volte la Delta al trionfo, aggiudicandosi i titoli mondiali Rally 1988 e 1989, contribuendo a rendere il marchio torinese il più vincente di tutti i tempi nelle competizioni di Rally.

La 42esima edizione 1OOO Miglia prenderà il via da Brescia l’11 giugno p.v. per farvi ritorno il 15 Giugno, con tappa a Torino, Viareggio, Roma e Bologna. Da sempre un po’ gara e un po’ avventura, la competizione si è svolta come gara di velocità tra il 1927 e il 1957, per poi divenire una gara di regolarità dal 1977, alla quale sono ammessi soltanto modelli che hanno partecipato alla competizione e che sono stati prodotti nello stesso intervallo di tempo