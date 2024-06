Nissan: verso la sostenibilità entro il 2025 con l’alluminio “verde”

Le case automobilistiche continuano a investire per ridurre le emissioni, non solo sulle strade ma anche nei loro cicli produttivi. Nissan, con l’ambizioso obiettivo di diventare un’azienda completamente sostenibile entro il 2025, ha annunciato nuovi investimenti nell’alluminio “verde” o riciclato. Questa iniziativa fa parte del piano Ambition 2030, lanciato alla fine del 2021, che punta a raggiungere la neutralità dal carbonio nel ciclo di vita dei prodotti Nissan entro il 2050.

Attualmente, l’alluminio costituisce circa il 10% del peso dei veicoli. L’alluminio verde, prodotto utilizzando elettricità da fonti non fossili, può ridurre le emissioni di CO2 durante la produzione fino al 50%. Nissan ha iniziato ad acquistare fogli di alluminio a basse emissioni di CO2 da Kobe Steel e UACJ Corporation per i pannelli dei veicoli prodotti in Giappone. Dal 2027, l’azienda utilizzerà questo tipo di alluminio per tutte le parti in alluminio dei nuovi modelli a livello globale.

Per i modelli attuali, a partire dal 2024, Nissan intende iniziare a comprare ruote, parti del telaio, parti degli assali e cavi di cablaggio in alluminio verde in Giappone, Stati Uniti ed Europa. Si prevede che, entro la fine dell’anno fiscale 2024, circa il 20% dell’alluminio utilizzato da Nissan per le parti delle auto in questi mercati sarà sostituito con alluminio verde o riciclato, riducendo le emissioni di CO2 del 95%.

Nel Regno Unito, lo stabilimento di Sunderland ha avviato la produzione della nuova generazione del Qashqai. La terza generazione del Qashqai, lanciata nel 2021, ha venduto oltre 350.000 unità in Europa. Dal 2022, il Qashqai è disponibile con il motore elettrificato e-POWER, una tecnologia esclusiva di Nissan che combina un motore elettrico per muovere le ruote e un motore termico per generare energia.

Il progetto EV36Zero

“Questi sono tempi entusiasmanti per Nissan a Sunderland“, ha dichiarato Adam Pennick, vice presidente manufacturing di Nissan UK. “Ci prepariamo a consegnare ai clienti le nuove versioni di Qashqai e Juke e a trasformare il nostro stabilimento in un centro di produzione completamente elettrico nell’ambito del progetto EV36Zero“.

Il progetto EV36Zero combina la produzione di veicoli elettrici, batterie ed energie rinnovabili, puntando a una guida e una produzione a zero emissioni. Questo modello industriale sarà esportato agli stabilimenti Nissan in tutto il mondo come parte del nuovo piano aziendale globale “The Arc”. Lo stabilimento di Sunderland avrà un ruolo cruciale nella produzione delle nuove versioni elettriche di Qashqai, Juke e Leaf, fondamentali per raggiungere l’obiettivo di vendite Nissan 100% elettriche in Europa entro il 2030.