Sarà completamente elettrica e avrà un tocco cinese la next-gen della Renault Twingo. Dopo due anni d’attesa, l’iconica macchina urbana francese vedrà la luce grazie a una collaborazione con un misterioso partner cinese. Si prevede che la quarta generazione della Renault Twingo sarà in vendita ad un prezzo inferiore ai 20.000 euro. Un comunicato ufficiale di un portavoce Renault ha rivelato che lo sviluppo della nuova vettura avverrà in collaborazione con un partner cinese per ottimizzare tempi e costi di produzione.

La vettura verrà sviluppata sulla piattaforma Ampere A e progettata in Francia, mentre la produzione resterà nel continente europeo, forse in Slovenia. Questa novità sulla collaborazione con un’entità cinese arriva dopo l’interruzione delle negoziazioni tra Volkswagen e Renault per la produzione di una vettura elettrica economica sotto i 20.000 euro.

Mentre Renault ha scelto la Cina per questa avventura, Stellantis ha seguito un percorso analogo con la vendita di modelli Leapmotor. Allo stesso tempo, il gruppo Volkswagen ha deciso di proseguire in autonomia per realizzare la sua futura auto elettrica economica.

La scelta della Cina è stata inoltre fatta da Renault proprio per tagliare i costi di produzione e al contempo ridurre anche quelli di sviluppo. Come riportato da Automotive News che cita una fonte interna all’azienda: “Lo sviluppo dell’auto sarà effettuato con un partner cinese per migliorare i tempi e i costi di sviluppo.” Ricordiamo che lo stabilimento di Novo Mesto in Slovenia ospita già le linee dell’attuale generazione di Renault Twingo.