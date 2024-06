Alfa Romeo E-SUV: un nuovo modello di lusso per il 2027?

Alfa Romeo E-SUV potrebbe diventare il quinto modello della gamma del prestigioso marchio del Biscione, affiancandosi ad Alfa Romeo Tonale, Junior e alle nuove versioni di Stelvio e Giulia previste rispettivamente per il 2025 e 2026. Questo SUV potrebbe debuttare nel 2027, con l’obiettivo di conquistare mercati chiave come quello americano e i principali mercati asiatici. Tuttavia, il suo arrivo dipenderà dalle dinamiche del mercato. In alternativa, il CEO Jean-Philippe Imparato ha suggerito la possibile introduzione di una berlina coupé compatta, erede della Giulietta.

Un big SUV per competere con Porsche Cayenne

Se confermato, l’Alfa Romeo E-SUV sarà un veicolo imponente, lungo quasi 5 metri, costruito sulla piattaforma STLA Large e probabilmente prodotto a Detroit, negli USA. Questo modello competerebbe direttamente con SUV di prestigio come la Porsche Cayenne, offrendo il meglio di Alfa Romeo in termini di prestazioni, design, specifiche tecniche, lusso e tecnologia. Jean-Philippe Imparato, parlando con Autocar, ha dichiarato che una decisione definitiva su questo veicolo sarà presa entro la fine del 2024.

Imparato ha espresso chiaramente la sua visione per Alfa Romeo, sottolineando l’importanza di espandere la gamma del Biscione verso segmenti più alti per affermare il marchio come un brand premium globale. Ha manifestato una preferenza per l’introduzione di un SUV di questo tipo rispetto a una berlina compatta, sebbene i fan sperino nell’arrivo di entrambi i modelli. Il futuro di Alfa Romeo dipenderà molto dalle performance aziendali nei prossimi anni e dall’evoluzione del mercato.

Prospettive per il futuro

Imparato ha aggiunto che la sostenibilità del segmento E in Europa, in termini di volumi e profitti, sarà cruciale per la realizzazione dell’Alfa Romeo E-SUV. “Se siamo premium e non siamo nel segmento E, allora cosa facciamo?” ha dichiarato. “Se il segmento E in Europa mantiene volumi e profitti adeguati, possiamo realizzare un Alfa Romeo E-SUV e sarà fantastico.”

Guardando oltre, Imparato ha affermato che entro il 2028 o il 2029 sarà necessario decidere se rinnovare alcuni segmenti, considerando il potenziale di business dei SUV. Ha riconosciuto che molti fan si chiedono perché Alfa Romeo produca solo SUV, ma la risposta risiede nella domanda di mercato, con la maggior parte delle persone che preferisce questo tipo di veicolo.