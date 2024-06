Nuova Volkswagen Tiguan è 5 stelle Euro NCAP

Il nuovo Volkswagen Tiguan è stato testato da Euro NCAP (acronimo di European New Car Assessment Programme) nelle categorie Protezione degli occupanti adulti, Protezione degli occupanti bambini, Utenti vulnerabili della strada e Safety Assist (test dei sistemi di assistenza alla guida di serie). La valutazione di 5 stelle ottenuta dalla nuova Tiguan è sinonimo di un’eccellente valutazione complessiva per la protezione dagli urti e di un equipaggiamento completo di tecnologie per la prevenzione degli incidenti.

Nuovi requisiti in ballo

Dal 2023, i criteri di prova Euro NCAP sono diventati ancora più severi: i nuovi requisiti includono, ad esempio, la capacità di rilevare eventuali bambini lasciati in auto, criterio soddisfatto dalla nuova generazione di Tiguan. Inoltre, la protezione nella fila posteriore è ottimizzata dagli airbag laterali per i sedili esterni di serie sulla nuova Tiguan. Per le famiglie con bambini, l’exit warning system di serie sulla Tiguan è una caratteristica utile nella vita di tutti i giorni. Entro i limiti del sistema, può evitare che un occupante che apre una delle porte colpisca un altro utente della strada (bicicletta, monopattino elettrico, moto, ecc.) quando quest’ultimo si avvicina da dietro. In questo caso, il sistema emette avvisi sia acustici che visivi.

I punti di forza di Volkswagen Tiguan

Già la versione d’accesso sul mercato italiano della nuova Tiguan, l’allestimento Life, ha a bordo di serie le seguenti tecnologie di sicurezza (estratto):