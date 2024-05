Concorso d’Eleganza di Villa d’Este: vince l’Alfa Romeo 8C 2300

Il Concorso d’Eleganza Villa d’Este in tutta la sua fantastica varietà ha scelto la sua vincitrice: un’Alfa Romeo 8C 2300, con carrozzeria a spider di Figoni degli anni ’30. Il proprietario della HM Collection del Belgio ha ricevuto il prestigioso premio del vincitore, il Trofeo BMW Group – Best of Show. Insieme alla ìcoppa, il vincitore selezionato dalla Giuria ha anche ricevuto un modello unico dell’orologio 1815 Chronograph in oro bianco, creato appositamente per il vincitore del Best of Show da A. Lange und Söhne.

Gli altri premi della kermesse

Il vincitore di quest’anno della Coppa d’Oro Villa d’Este, selezionato dal Referendum Pubblico, è stata la McLaren F1 del 1995. Un’auto super sportiva di enorme successo presentata da Tony Vassilopoulos dalla Gran Bretagna che ha ottenuto il maggior numero di voti dai visitatori dell’evento.

Dopo la conclusione della Parata di domenica, Helmut Käs (Responsabile di BMW Group Classic e Presidente del Concorso d’Eleganza Villa d’Este), Carlotta Fontana (Membro del Consiglio di Villa d’Este) e Massimiliano di Silvestre (Presidente di BMW Italia) hanno presentato il ricavato dalla vendita dei biglietti di sabato e un importo aggiuntivo di BMW Group Classic come donazione, per un totale di 50.000 euro, a Matteo Monti (Sindaco di Cernobbio) per l’asilo nido comunale di Cernobbio.

BMW a Villa d’Este

BMW ha presentato due straordinarie anteprime mondiali: la BMW Concept Skytop, influenzata dai suoi antenati storici BMW Z8 e BMW 503, e la BMW R 20 concept, un audace omaggio alla Big Boxer Roadster di BMW Motorrad. Rolls-Royce non solo ha celebrato il 120° anniversario del marchio con una classe storica al Concorso d’Eleganza Villa d’Este, ma ha anche presentato la Rolls-Royce Cullinan Serie II, un’evoluzione audace del SUV di lusso supremo al mondo.

BMW Group Classic ha affascinato un pubblico diversificato in entrambe i Public Days. Al Wheels&Weisswürscht – Amici&Automobili, tenutosi il sabato, un gran numero di club automobilistici BMW e di altri marchi dell’Europa settentrionale e centrale hanno celebrato la varietà automobilistica di diversi marchi dagli anni ’30 ad oggi, unendosi per salutare oltre 150 modelli di questo periodo.

La Giornata Pubblica del Concorso d’Eleganza Villa d’Este – il Festival e i suoi numerosi momenti salienti hanno attratto un pubblico di quasi 12.000 visitatori ed era già sold out nel primo pomeriggio. La mostra nella Rotonda, situata nel parco di Villa Erba, ha presentato la 20a BMW Art Car disegnata da Julie Mehretu, insieme ad altre iconiche BMW Art Cars che hanno fatto la storia delle corse a Le Mans.