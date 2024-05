Nissan Qashqai e la fabbrica di Sunderland

Nissan Qashqai è pronta a sbarcare in Europa e nel resto del mondo, grazie alla linea di assemblaggio di Sunderland (Inghilterra)

Quasi 18 anni fa la prima Nissan Qashqai usciva dalla linea di produzione di Sunderland, nel Regno Unito, dando vita al segmento dei crossover e facendo scalpore nel mondo dell’auto. Nel 2024, con oltre quattro milioni di clienti in più di 100 Paesi, Qashqai si aggiorna con un design audace e dei significativi aggiornamenti tecnologici per migliorare l’esperienza del cliente.

In produzione la nuova versione di Nissan Qashqai

Il nuovo Qashqai, elettrificato con l’esclusivo sistema e-POWER di Nissan, è ora in produzione nella sede di Sunderland, prima di arrivare nelle prossime settimane nei concessionari Nissan di tutta Europa e oltre. Gli ultimi aggiornamenti hanno richiesto un nuovo investimento di 30 milioni di sterline nello stabilimento, che si aggiunge all’investimento totale di Nissan nel Regno Unito di 6 miliardi di sterline.

Il rinnovato Qashqai arriva mentre Nissan continua a sviluppare la sua visione EV36Zero a Sunderland, un progetto per il futuro della produzione automobilistica, che riunisce la produzione di veicoli elettrici e di batterie, alimentate da fonti rinnovabili.

Adam Pennick, vicepresidente di Nissan per la produzione nel Regno Unito, ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi di chiamare lo stabilimento di Sunderland la casa del Qashqai. Avere il team numero uno dietro il crossover numero uno è una formula vincente e non vediamo l’ora di vedere quanto i nostri clienti apprezzino il nuovo design e la tecnologia extra“.

Gli investimenti nel Regno Unito

Disegnato, progettato e costruito in Gran Bretagna, il primo Qashqai è stato prodotto a Sunderland verso la fine del 2006, prima del suo lancio nel 2007. La sua immediata popolarità ha fatto sì che la produzione a Sunderland raggiungesse livelli record: lo stabilimento ha registrato i volumi annuali più alti nella storia dell’industria automobilistica britannica e il Qashqai è diventato l’auto costruita nel Regno Unito più veloce a raggiungere 1 milione, 2 milioni, 3 milioni e poi 4 milioni di unità di produzione, generando più di 20 concorrenti nel processo.

Lo stabilimento di Sunderland è anche la sede della Nissan JUKE e della Nissan LEAF completamente elettrica, dove la produzione sostiene 7.000 posti di lavoro nei team Nissan del Regno Unito. Tra questi, il centro di progettazione Nissan di Paddington, Londra, il centro tecnico di Cranfield, Bedfordshire, il team di produzione di Sunderland, il centro ricambi di Lutterworth e il team di vendita e marketing di Rickmansworth, oltre ad altri 30.000 posti di lavoro nella catena di fornitura del Regno Unito.

Dal lancio della terza generazione nel 2021, Qashqai ha venduto più di 350.000 unità in Europa e continua a stabilire lo standard per i crossover. Nel 2022 il Qashqai è stato reso disponibile con l’e-POWER, l’unico e innovativo sistema di propulsione elettrificata di Nissan in cui le ruote sono sempre e solo azionate direttamente dal motore elettrico, creando una sensazione di guida elettrica. Attualmente circolano più di 120.000 Qashgais costruiti a Sunderland con e-POWER.