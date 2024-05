La Dacia Sandero continua a essere un successo sia in Europa che in Italia. Nel vecchio continente, dal 2017, è il modello più venduto ai privati e nel 2023 è stato il secondo modello più venduto in tutti i canali, con 3 milioni di unità vendute dal 2008. In Italia, è l’auto straniera più venduta, con oltre 350 mila clienti conquistati dal lancio.

All’interno della gamma Sandero, la versione Streetway, con la sua vocazione urbana e stradale, rappresenta circa un terzo delle vendite. Ora, si arricchisce con l’inedito allestimento Journey, posizionato al vertice della gamma Sandero Streetway. Disponibile da pochi giorni, il Journey offre una dotazione di serie molto ricca, mantenendo comunque la filosofia di essenzialità tipica del brand.

L’allestimento Journey

Il nuovo allestimento Journey include climatizzatore automatico, sensori di parcheggio anteriori e posteriori con telecamera, sistema di allerta angolo cieco, sistema keyless, cerchi in lega da 16” Randia, antenna shark, soglie battitacco, divisori vano bagagli e supporto rimovibile per smartphone. È possibile arricchire ulteriormente la dotazione con pochi optional come il Pack Techno (freno di stazionamento elettrico, sedile conducente regolabile in altezza, bracciolo anteriore con vano portaoggetti) o il Media NAV (sistema di navigazione con mirroring via cavo, due aggiornamenti gratuiti per tre anni e mappa Europa Ovest).

Due motorizzazioni per Dacia Sandero Streetway Journey

La nuova Sandero Streetway Journey è disponibile con due motorizzazioni: il benzina TCe 90 con cambio automatico CVT e il benzina/GPL ECO-G 100 con cambio manuale, entrambe sovralimentate con turbo, adatte sia per la città che per altre esigenze. Efficienti e parsimoniose, queste motorizzazioni rispondono alle specifiche necessità di diversi utenti. Il sovrapprezzo per l’allestimento Journey rispetto all’Expression è di appena 1.000 euro.

Prezzi

Il prezzo di listino della nuova Sandero Streetway Journey parte da 16.700 euro per la versione ECO-G 100 benzina/GPL e 17.550 euro per la versione TCe 90 benzina con cambio CVT. Questo allestimento è disponibile in sei diverse tinte di carrozzeria, tra cui le nuove Verde Oxide e Grigio Scisto. Come tutte le Sandero MY24, anche questa versione beneficia delle evoluzioni in termini di sicurezza e stile, puntando a soddisfare esigenze di mobilità ancora più elevate.

Una proposta nuova che si distingue per il rapporto qualità-prezzo, una caratteristica distintiva di Dacia che continua a conquistare il mercato.