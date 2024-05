Mercedes-AMG PureSpeed, la fuoriserie che guarda al passato

La concept Mercedes-AMG PureSpeed è il pezzo forte della preparazione al Gran Premio di Monaco di Formula 1. Il design radicale di un’auto a due posti completamente aperta, senza tetto né parabrezza, è un omaggio alle corse automobilistiche. La concept car offre un’anteprima del primo modello della serie altamente limitata Mercedes-Benz Mythos.

L’anteprima mondiale del Concept Mercedes-AMG PureSpeed si è svolta in un contesto esclusivo a margine del Gran Premio di Monaco di Formula 1™. Il veicolo è stato presentato su un pontone galleggiante nel porto del principato e ha impressionato anche i piloti del Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team Lewis Hamilton e George Russell.

Serie limitata e componenti da F1

Il Concept Mercedes-AMG PureSpeed celebra la tradizione unica di Mercedes-Benz con un design da auto da corsa puro e senza compromessi, materiali innovativi e tecnologia moderna. La serie rigorosamente limitata di 250 esemplari sarà disponibile solo per gli appassionati e i collezionisti più appassionati di Mercedes-Benz. Ispirata alle leggendarie auto da corsa, la combinazione di un’estetica da corsa senza pari e di prestazioni altamente dinamiche rende la Concept Mercedes-AMG PureSpeed una macchina da guida unica per gli intenditori. Incarna il “vertice dell’esclusività” di Mercedes-Benz nel segmento superiore.

Uno dei punti salienti è il sistema HALO che sostituisce il tradizionale montante A del veicolo. Questo elemento è un derivato diretto della classe regina del motorsport e fa parte di ogni veicolo di Formula 1 dal 2018. Protegge la testa del pilota in caso di incidente. Il nome HALO descrive la sua forma. Come in Formula 1, il sistema di sicurezza del Concept Mercedes-AMG PureSpeed consiste in una staffa collegata alla carrozzeria del veicolo. Questo componente ottimizzato dal punto di vista aerodinamico serve a proteggere gli occupanti, proprio come in Formula 1.

Sono inclusi due caschi ottimizzati dal punto di vista aerodinamico, progettati e realizzati appositamente per il Concept Mercedes-AMG PureSpeed. Il campo visivo come in Formula 1 diventa così una realtà per due persone. Né il tetto, né il parabrezza, né i finestrini laterali li separano dall’ambiente circostante. Gli interni aggiungono ulteriori elementi di spicco, con un concetto di colore e di equipaggiamento unico e un orologio personalizzato progettato da IWC Schaffhausen sul cruscotto.

Mercedes-AMG PureSpeed, devota alla velocità

Il concept Mercedes-AMG PureSpeed è una vera e propria auto ad alte prestazioni con una silhouette estremamente bassa. Molte caratteristiche del design sono state ispirate dalla hypercar Mercedes-AMG ONE: le parti in fibra di carbonio a vista, dal taglio netto e tecnico, nella parte inferiore del veicolo, creano un forte contrasto con le forme sensuali e arrotondate della parte superiore del veicolo.

Il design delle ruote è caratterizzato dall’esclusivo rivestimento in fibra di carbonio dei copriruota anteriori e posteriori. I copriruota posteriori sono completamente chiusi per migliorare l’aerodinamica. I copriruota anteriori sono aperti per ottimizzare il flusso d’aria all’estremità anteriore per il raffreddamento dei freni e la deportanza. Tipici di una vettura sportiva sono il cofano lungo e il frontale molto basso con un pronunciato “naso di squalo“. Il design del frontale è simile a quello della Mercedes-AMG ONE, con un’ampia presa d’aria inferiore con scritta AMG e una stella Mercedes scura e cromata sul muso morbido. A ciò si aggiunge il cofano ottimizzato dal punto di vista aerodinamico e sportivo con un’uscita d’aria supplementare. Piccoli deflettori trasparenti nella parte anteriore e laterale dirigono il vento sull’abitacolo.

Ricorda il passato

Anche molti altri dettagli del design rendono omaggio agli sport motoristici. I due contrafforti volanti dietro i sedili ricordano auto da corsa leggendarie come la 300 SLR, con la quale Stirling Moss e Denis Jenkinson vinsero la Mille Miglia del 1955 in Italia, con una velocità media record di ben 157 km/h su strada pubblica.

L’accattivante verniciatura – in un gradiente di colore che va dal rosso Le Mans al grigio grafite con un motivo AMG nero – allude alla combinazione di colori della vettura Mercedes vincitrice della Targa Florio del 1924 in Sicilia. La vettura era dipinta di rosso, colore tipicamente riservato ai veicoli italiani. Le auto da corsa tedesche erano tradizionalmente dipinte di bianco all’epoca. La vernice rossa doveva servire a dissuadere i tifosi locali dall’ostacolare i progressi dell’auto in gara. Il colpo funzionò. Dopo 6:32:37,4 ore e una distanza di 432 chilometri, la vittoriosa Mercedes 2 litri con il numero 10 tagliò il traguardo al primo posto con Christian Werner al volante. Il numero 10 si trova anche sui parafanghi anteriori del Concept Mercedes-AMG PureSpeed e si riferisce alla vittoria della Targa Florio di 100 anni fa.