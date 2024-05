Hyundai Santa Fe: il listino parte da 49.600 euro

È stato rilasciato il listino della nuova Hyundai Santa Fe, quinta generazione dell’iconico D-SUV del brand. L’offerta verte principalmente sull’efficiente motorizzazione full-hybrid 1.6 T-GDI HEV con potenza di sistema di 215 CV in abbinamento al cambio automatico a 6 rapporti che offre una guida fluida e piacevole. La nuova versione del grande veicolo a ruote alte è ordinabile nelle versioni a 2 o 4 ruote motrici e nelle configurazioni a 5 o 7 posti.

I punti di forza di nuova Hyundai Santa Fe

Fin dai primi attimi della progettazione, i designer Hyundai hanno donato al modello un look molto riconoscibile, ottimizzando gli spazi interni e arricchendo l’abitacolo con scelte votate al comfort, alla tecnologia e alla sicurezza, quest’ultima ai vertici della categoria.

La nuova Hyundai Santa Fe risponde a uno stile di vita che non accetta compromessi, rivolgendosi a una clientela che ricerca il massimo in tutte le condizioni di guida. La nuova generazione è pensata sia per un utilizzo quotidiano sia per viaggi e avventure fuori porta: questo spirito si esprime nel concept “Open for More”, che collega interni ed esterni ampliando la portata delle diverse esperienze a bordo attraverso un’estetica elegante e un feeling di qualità nel minimo dettaglio.

Inoltre, nella nuova Hyundai Santa Fe la capacità di carico raggiunge i vertici del segmento (711 litri VDA in configurazione a 5 posti) e l’apertura del portellone posteriore a tutta larghezza, funzionale sia per l’uso in città che per le esperienze all’aperto, offre praticità a tutto tondo. Per un più facile accesso al tetto, il montante C è equipaggiabile con una maniglia a scomparsa. Tra le caratteristiche più innovative, il vassoio di sterilizzazione UV-C collocato sopra il vano portaoggetti del passeggero consente di sterilizzare facilmente oggetti d’uso quotidiano come cellulari e portafogli.

Prezzi e allestimenti

L’allestimento Business prevede una configurazione di serie già estremamente ricca, con un prezzo che parte da 49.600 euro. La dotazione comprende cerchi in lega 18” (235/60 R18), fari anteriori e posteriori Full LED, portellone posteriore elettrico, barre portatutto sul tetto, luci interne a LED, climatizzatore automatico bizona, cambio shift-by-wire, Smart Key, sedili anteriori riscaldati e volante riscaldato e rivestito in pelle. Presenti anche il sistema di navigazione con display touchscreen da 12.3” con connettività Apple CarPlay e Android Auto wireless, Bluetooth e riconoscimento vocale, servizi telematici Bluelink, retrocamera e aggiornamenti Over The Air (OTA) oltre a sensori di parcheggio anteriori e posteriori, tendine parasole posteriori, caricatore wireless per smartphone, prese USB anteriore e posteriore e quadro strumenti digitale da 12’’ con schermo TFT da 4,2’’.