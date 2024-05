BYD Seal 06 DM-i: berlina Plug-in Hybrid con 2000 km di autonomia

In Cina è attesa per la fine di maggio 2024 con prezzi che vanno da 120.000 a 150.000 yuan (circa 10.000-15.000 €)

La BYD Seal 06 DM-i è la nuova berlina plug-in hybrid del colosso cinese, svelata durante lo scorso Salone di Pechino. Il nome richiama la Seal elettrica, anche se l’estetica è differente. Come la BYD Seal U DM-i, anche questa berlina è dotata della quinta generazione del sistema ibrido DM di BYD. In Cina è attesa per la fine di maggio 2024 con prezzi che vanno da 120.000 a 150.000 yuan (circa 10.000-15.000 €).

Le dimensioni di BYD Seal 06 DM-i

Lunga 4,8 metri, larga 1,8 e alta 1,4, la BYD Seal 06 fa parte della serie Ocean e rappresenta uno dei modelli della crescente famiglia Seal, che include anche la berlina elettrica Seal, il SUV Seal U e la nuova hot hatch elettrica Seal X. Saranno disponibili cinque versioni, variando per autonomia in modalità puramente elettrica: da 80 a 120 km secondo il ciclo CLTC.

La versione con autonomia di 80 km include cerchi da 17 pollici, un display centrale adattivo rotabile da 12,8 pollici con sistema operativo DiLink di BYD, un cruscotto da 8,8 pollici, climatizzatore automatico, sei airbag, cruise control adattivo, una base per la ricarica dei dispositivi VtoL, sei altoparlanti, telecomando e monitoraggio della pressione dei pneumatici.

La top di gamma

La top di gamma con autonomia di 120 km offre cerchi da 18 pollici, ricarica rapida da 22 kW e lenta da 6,6 kW, tergicristalli con sensore di pioggia, specchietti esterni ripiegabili elettronicamente, tetto panoramico, un sistema avanzato di assistenza alla guida DiPilot di livello 2, un display centrale adattivo rotabile da 15,6 pollici, otto altoparlanti, luci ambientali multicolore, ricarica wireless da 15 kW, sistema di purificazione dell’aria PM2.5 e installazione gratuita di un pilone di ricarica da 7 kW.

La potenza della Seal 06 DM-i proviene dalla quinta generazione del sistema ibrido DM di BYD, che comprende un motore a benzina da 1,5 litri e un motore elettrico, abbinato a un cambio E-CVT. Il motore a combustione interna eroga una potenza massima di 100 CV, mentre il motore elettrico offre due opzioni di potenza massima: 163 CV e 217 CV. Sono disponibili due opzioni di batteria Blade di BYD, con capacità di 10,08 kWh e 15,874 kWh, per un’autonomia complessiva, secondo BYD, fino a 2000 km.

In Europa, la BYD Seal 06 DM-i non è ancora prevista, ma potrebbe essere introdotta tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025, offrendo così una nuova opzione per chi cerca una berlina plug-in hybrid con eccezionali prestazioni e autonomia.