Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio edizione limitata Super Sport

Alfa Romeo presenta la nuova serie speciale limitata di Giulia e Stelvio Quadrifoglio Super Sport. Si tratta di un’edizione limitata a soli 275 esemplari per Giulia e 175 Stelvio che verranno prodotte e commercializzate a livello globale. In totale fanno 400 vetture, simbolo di sportività, avanguardia della tecnica e tecnologia che da posizionano questi due modelli italiani ai vertici dei rispettivi segmenti per handling e rapporto peso-potenza per un’esperienza di guida unica, diretta e coinvolgente.

Caratteristiche di Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio Super Sport

Sotto al cofano regna sovrano il motore 2.9 V6 è dotato di 520 CV abbinato al differenziale autobloccante meccanico. Si tratta di una soluzione tecnica che, grazie ad una messa a punto specifica derivante dall’esperienza progettuale di Giulia GTA, contribuisce a migliorare il comportamento della vettura e la motricità, ottimizzando il trasferimento di coppia, aumentando stabilità, agilità e velocità in curva.

Inoltre, il nuovo logo quadrifoglio con sfondo nero, e un uso diffuso del carbonio, sono in evidenza sulle nuove Alfa, insieme ai cerchi in lega sportivi bruniti a 5 fori da 19’’ per la Giulia, e da 21’’ per Stelvio con nuove pinze freno nere. Lo sguardo è invece contraddistinto dai proiettori “3+3”, con fari Full-LED Matrix adattivi che offrono un fascio di guida antiabbagliante e adattabile per un’illuminazione ottimale in ogni condizione, garantendo risparmio energetico, un elevato miglioramento della sicurezza e un minore affaticamento degli occhi.

Le livree disponibili sono: Rosso Etna tristrato, Nero Vulcano metallizzato e Bianco Alfa (disponibile su Giulia).

Abitacolo sportivo

Nell’abitacolo debutta la finitura rossa e 3D del carbonio per il cruscotto, il tunnel centrale e il pannello delle porte. I poggiatesta anteriori sono impreziositi dal ricamo rosso del logo “Super Sport” ed in nero il numero che ne dichiara l’appartenenza all’esclusiva serie limitata. Il volante è rivestito in pelle ed Alcantara con cuciture nere e inserti in fibra di carbonio.

Il quadro strumenti, dallo storico design “a cannocchiale”, è contenitore per lo schermo TFT da 12,3” completamente digitale, da cui accedere a tutte le informazioni sulla vettura e ai parametri relativi alle tecnologie di guida autonoma. Su Quadrifoglio, oltre ai tre layout disponibili su tutta la gamma Alfa Romeo, Evolved Relax and Heritage, è presente l’esclusiva configurazione “Race”.