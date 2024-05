La nuova Opel Frontera si presenta come una compatta versatile con motori ibridi ed elettrici, capace di accogliere fino a sette passeggeri

Opel lancia la nuova Frontera, una crossover compatta che si distingue per le sue dimensioni di 438 cm di lunghezza, 17 cm in più rispetto alla Opel Crossland che va a sostituire. Il nome Frontera richiama la celebre fuoristrada venduta dalla casa tedesca tra gli anni ’90 e i primi 2000. Questa nuova versione è disponibile con motori a tre cilindri 1.2 turbo mild hybrid 48 volt da 100 o 136 CV, oltre a una versione elettrica da 113 CV che promette un’autonomia media di 300 km, estendibile a 400 km con la futura versione “long range”.

I prezzi in Germania partono da circa 24.000 euro per la versione ibrida da 100 CV, mentre la variante elettrica da 113 CV è disponibile a partire da 29.000 euro. Attualmente, la Frontera è proposta in configurazione a cinque posti, ma è previsto il lancio di una versione a sette posti.

Nuova Opel Frontera, le principali caratteristiche

Il design della nuova Opel Frontera è caratterizzato da linee pulite e moderne che la distinguono nettamente dalla vecchia Crossland. Il frontale bombato presenta una mascherina nera che integra sottili luci diurne a LED e pronunciati passaruota. Il posteriore, invece, è verticale, con fanali su due livelli e il nome del modello ben visibile al centro del portellone.

All’interno, la plancia ha linee tese e utilizza plastica morbida nella parte superiore. Il sistema di infotainment è dotato di uno schermo da 10”, sostituito da un supporto per smartphone nelle versioni meno accessoriate, abbinato a un cruscotto digitale di altrettanti 10”. L’abitacolo è spazioso, con sedili comodi grazie all’imbottitura soffice. Il bagagliaio offre una capienza minima di 450 litri, espandibile a 1.600 litri abbassando gli schienali. Su richiesta, è possibile aggiungere barre sul tetto in grado di sostenere fino a 240 kg di carico.

Per quanto riguarda gli allestimenti, sono state annunciate due versioni: la Frontera “standard” e la GS. Quest’ultima offre un sistema di infotainment avanzato, un navigatore satellitare e una telecamera di parcheggio. Non sono ancora disponibili informazioni sulla data di arrivo nelle concessionarie italiane.

La nuova Opel Frontera si presenta come una versatile crossover, pronta a soddisfare le esigenze di chi cerca un’auto compatta, ma spaziosa e dotata di tecnologie all’avanguardia.