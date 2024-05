Con una batteria da 45 kWh e un’autonomia totale di 301 km è dotato di un sistema di karaoke integrato per offrire un’esperienza divertente e originale

Nissan ha introdotto una rivoluzione nei trasporti quotidiani con il suo innovativo Nissn Townstar Karaok-e, un veicolo commerciale che mescola abilmente l’essenzialità pratica con il divertimento del karaoke su quattro ruote, dimostrando la versatilità della gamma Townstar. Questo straordinario veicolo è basato sul modello Townstar Evalia, ma è stato personalizzato con una batteria da 45 kWh che offre un’autonomia eccezionale di 301 km, garantendo prestazioni affidabili e sostenibili.

Ciò che rende il Nissan Townstar Karaok-e davvero unico è il suo sistema di karaoke integrato, progettato per offrire un’esperienza divertente e originale durante gli spostamenti. Questo veicolo rompe gli schemi tradizionali, combinando efficienza elettrica con un design elegante e dotazioni tecnologiche all’avanguardia, pensate per garantire comfort e intrattenimento ai passeggeri.

Studi hanno dimostrato che il canto e la musica possono ridurre lo stress, aumentare i livelli di dopamina e stimolare la produzione di endorfine, contribuendo a affrontare la routine quotidiana con maggiore slancio e buon umore. Il Townstar Karaok-e porta questa esperienza positiva direttamente all’interno del veicolo, trasformando ogni tragitto in un’occasione per divertirsi e rilassarsi.

Come cambia all’interno Nissan Townstar Karaok-e

Gli interni del Townstar Evalia sono stati appositamente riorganizzati per accogliere un display da 32″ rivolto verso i passeggeri posteriori e un impianto audio potente con subwoofer integrato. Grazie a un’ampia selezione di canzoni disponibili in diverse lingue e alla possibilità di personalizzare intro, brani e design dell’interfaccia tramite app di condivisione istantanea, gli occupanti possono creare la loro esperienza di karaoke su misura e registrare le loro performance per condividerle con amici e parenti.

Per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, l’illuminazione degli interni e del tetto è sincronizzata con il ritmo della musica, creando un’atmosfera immersiva e coinvolgente. Anche gli esterni del veicolo riflettono lo spirito creativo del Townstar Karaok-e, con un design Colourflow che cambia colore a seconda dell’angolazione di visione, offrendo una varietà di sfumature vivaci e accattivanti, dal viola vibrante al rilassante blu e verde.