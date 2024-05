Porsche Taycan Turbo GT, la nuova safety car della Formula E

Porsche Taycan ha esordito come safety car nel campionato del mondo di F1, un’occasione speciale per mettersi in mostra

La Porsche Taycan Turbo GT è stata la nuova safety car della Formula E nel doppio appuntamento di Berlino dell’11 e 12 maggio. La Porsche di serie più potente di tutti i tempi ha ricoperto il ruolo di safety car nel campionato mondiale completamente elettrico, e forse lo farà ancora. Due le varianti viste in pista, con caratteristiche diverse e in livree differenti.

Thomas Laudenbach, Vice Presidente Porsche Motorsport: “La sostenibilità e l’elettrificazione sono di grande importanza per Porsche, il che si riflette nelle nostre attività nel motorsport, incluso l’impiego della Taycan Turbo GT come safety car. Questo è simbolico del fatto che impariamo dagli sport motoristici per le applicazioni di serie. Nella Formula E ciò vale soprattutto per le nostre auto sportive elettriche, ad esempio nella gestione dell’energia. Questo è un altro motivo per cui la Taycan è recentemente migliorata in quasi tutte le discipline”.

Porsche Taycan Turbo GT con modalità Attack

La nuova Porsche Taycan Turbo GT ha più potenza e un’autonomia maggiore. Si ricarica più velocemente e in modo più corposo. Da marzo la Turbo GT rappresenta il top della gamma: con giri da record al Nürburgring e a Laguna Seca, ha messo in mostra la sua configurazione votata alla pista. Con il pacchetto Weissach opzionale può accelerare da 0 a 100 km/h in 2,2 secondi e raggiungere una velocità massima di 305 km/h (Taycan Turbo GT con pacchetto Weissach: consumo di energia elettrica combinato (WLTP) 21,3 – 20,6 kWh/ 100 km, emissioni di CO2 nel ciclo combinato (WLTP) 0 g/km, classe di CO2 A ).

La modalità Attack, con aumenti temporanei fino a 120 kW di potenza extra, si basa sulla tecnologia della Porsche 99X Electric, l’attuale vettura di Formula E vincitrice del campionato mondiale. Per la prima volta in assoluto, due versioni della safety car elettrica del campionato mondiale hanno fatto da apripista: la Taycan Turbo GT nell’esclusivo colore esterno Purple Sky Metallic, con il pacchetto Weissach e quindi senza sedili posteriori; la seconda vettura in Shade Green Metallic in azione senza l’aumento delle prestazioni (quattro posti).

Come il concept della Porsche 99X Electric, anche la Taycan è stata sviluppata presso il centro di ricerca e sviluppo Porsche di Weissach, che opera in regime di neutralità di carbonio. Gli specialisti Porsche Manthey, con sede al Nürburgring, continueranno a prendersi cura dei veicoli; questi esperti sono anche responsabili dell’installazione delle modifiche necessarie. Questi tecnico sono anche responsabili dell’installazione di tutte le modifiche necessarie per fare la safety car della Formula E. Queste modifiche comprendono elementi quali:

le spie luminose e il relativo impianto elettrico;

le apparecchiature di comunicazione ad alta tecnologia;

gli estintori.

Porsche in Formula E

Porsche disputa la sua quinta stagione di Formula E nel 2023/2024. Oltre al team di fabbrica TAG Heuer Porsche Formula E Team, è presente anche il team americano Andretti Formula E gareggia con la Porsche 99X Electric. Con il suo impegno nel campionato mondiale, Porsche sottolinea la sua volontà di assumere un ruolo di primo piano tra le case automobilistiche tradizionali nei settori dell’elettrificazione, della sostenibilità e della tecnologia. In Formula E, il marchio acquisisce preziose conoscenze per le sue auto sportive elettriche di serie.