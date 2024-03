CUPRA e FC Barcelona estendono la loro partnership fino al 2029

Cupra e FC Barcelona hanno deciso di rinnovare la loro collaborazione globale, confermando la loro partnership per continuare a emanare ispirazione dalla città di Barcellona. Per le prossime cinque stagioni, fino al 2029, la casa spagnola manterrà il ruolo di Partner Ufficiale dell’Automotive e della Mobilità del club, oltre a essere il Fornitore Ufficiale delle Auto, estendendo così la sua presenza a tutti gli sport professionistici del FC Barcelona.

L’accordo amplia la sponsorizzazione di Cupra a tutte le discipline sportive professionistiche del club

L’evento che ha visto il CEO di Cupra, Wayne Griffiths, e il Presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, annunciare il rinnovo dell’accordo si è svolto presso la sede centrale della casa spagnola a Martorell. A questo importante incontro hanno partecipato anche alcuni giocatori delle diverse squadre professionistiche del club, tra cui Robert Lewandowski della prima squadra di calcio, Jana Fernández del team femminile di calcio, James Nnaji della squadra di pallacanestro, Miquel Feixas portiere della squadra di calcetto, Domen Makuc della squadra di pallamano e Matías Pascual della squadra di hockey su pista.

Cupra ha deciso di prolungare la sua partnership con la squadra di calcio della sua città natale, iniziata nel 2019. Questa collaborazione si fonda sui valori comuni ai due marchi e su una visione condivisa del futuro. L’attenzione verso i giovani talenti di tutte le squadre professionistiche del FC Barcelona si allinea perfettamente con lo spirito audace di Cupra, pensato per una nuova generazione di appassionati automobilistici pronti a abbracciare la mobilità elettrica.

Con questa rinnovata alleanza globale, Cupra ribadisce il suo ruolo di Official Automotive and Mobility Partner e Official Car del FC Barcelona. Inoltre, il marchio conferma la sua posizione di partner globale e sarà un sponsor ufficiale presso l’Espai Barça, il progetto di trasformazione delle strutture del FC Barcelona nel quartiere di Les Corts (Barcellona), e all’Estadi Johan Cruyff nella Joan Gamper Sports City di Sant Joan Despí.