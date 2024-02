Fiat anticipa l’arrivo di 5 nuovi modelli che arriveranno entro il 2027

Il futuro di FIAT si delinea attraverso una serie di concept che anticipano i modelli in arrivo nei prossimi anni, come svelato da Olivier Francois, Amministratore Delegato del marchio. La prima novità sarà la nuova Panda, prevista per luglio, seguita da un nuovo modello ogni anno fino al 2027. Tutte le vetture saranno basate sulla stessa piattaforma modulare e multi-energia, offrendo motorizzazioni elettriche, ibride ed endotermiche per soddisfare le diverse esigenze di mercato.

Fiat anticipa in un video l’arrivo di cinque nuovi modelli entro il 2027

Il primo concept presentato è la City Car, una vettura più grande della Panda attuale, soprannominata “Mega Panda”. Il design si ispira al Lingotto di Torino, con interni che richiamano la forma ovale de “La Pista 500”. Materiali sostenibili vengono utilizzati per l’abitacolo, come plastiche riciclate e tessuti di bambù, mentre il concept offre un pratico sistema di avvolgimento automatico per il cavo di ricarica.

In Sud America, il pickup Strada ha ottenuto un grande successo, e FIAT prevede di replicare questo successo a livello globale con un nuovo concept di pickup, disponibile anche in versione 100% elettrica. Il concept di un nuovo SUV di grandi dimensioni, chiamato “Giga-Panda”, mira a soddisfare le richieste dei clienti più esigenti in termini di sicurezza, versatilità e design.

Nel 2026, FIAT dirà addio alla Tipo e alla FIAT Fastback in Brasile, sostituendole con una nuova vettura caratterizzata da un assetto rialzato e linee da coupé, denominata Fastback. Infine, un concept di camper rende omaggio alla funzionalità della Panda degli anni ’80, combinando l’anima di un SUV con la versatilità di un’auto cittadina.

Questi concept anticipano un futuro ambizioso per FIAT, che si impegna a offrire un’offerta globale di vetture che soddisfino le esigenze dei clienti in ogni parte del mondo, mantenendo al contempo un’impronta sostenibile e moderna.