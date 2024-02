Nuova Hyundai i20 N Line: ecco le novità introdotte con l’aggiornamento

Hyundai ha presentato la i20 N Line, una versione che aggiunge un tocco sportivo alla recente i20 introdotta nel 2023. Con una serie di nuovi dettagli stilistici sia all’interno che all’esterno, la i20 N Line sarà disponibile a partire da aprile, mirando a soddisfare le esigenze dei clienti appassionati con un design audace e contemporaneo, volto a migliorare ulteriormente l’esperienza di guida.

La fresca i20 N Line presenta un’estetica sportiva che valorizza ulteriormente il modello recentemente aggiornato. Gli elementi N Line sono stati curati con attenzione per migliorare sia l’esperienza di guida che l’attrattiva visiva, tra cui i nuovi cerchi in lega da 17 pollici, la griglia anteriore rivisitata, i paraurti sportivi e gli inserti N Line distintivi, creando così un look altamente riconoscibile. La gamma di colori per la carrozzeria comprende nove opzioni, tra cui quattro nuovi toni: Lumen Grey Pearl, Meta Blue Pearl, Vibrant Blue Pearl e Lucid Lime Metallic, permettendo ai conducenti di esprimere il proprio stile individuale sulla strada.

La Hyundai i20 N Line è stata concepita per coloro che cercano un’esperienza di guida coinvolgente, senza però rinunciare a sicurezza, connettività e praticità, elementi fondamentali del modello. La Hyundai i20 offre un completo pacchetto di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) e funzionalità di connettività di fascia alta, tra cui il Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) e il Lane Following Assist (LFA) per una maggiore sicurezza. Tra i dispositivi di sicurezza disponibili ci sono il Parking Assist (PA), il Blind-spot Collision-avoidance Assist (BCA), e il Navigation Smart Cruise Control (NSCC) che regola la velocità per una guida più sicura in autostrada. Come la i20 standard, la Nuova i20 N Line offre gli stessi miglioramenti, inclusi un design aggiornato, porte USB di tipo C, un sistema eCall di seconda generazione basato sulla rete 4G e aggiornamenti delle mappe Over-the-Air (OTA).