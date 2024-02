Seat Arona Black Edition: arriva la nuova versione in edizione limiata per l’Italia

Arriva in Italia la nuova Seat Arona Black Edition versione limitata in esclusiva per il nostro paese

Dal suo lancio nel 2017, Seat Arona, SUV urbano e punto di riferimento nella gamma SEAT, ha catturato l’interesse dei clienti diventando uno dei modelli più significativi del marchio di Barcellona. Questo successo è confermato dalle quasi 45.000 unità vendute in Italia. Il veicolo è stato interamente progettato, sviluppato e prodotto nello stabilimento SEAT di Martorell, situato vicino a Barcellona. Il mercato italiano ha riconosciuto e apprezzato il design fresco, giovane e funzionale, insieme ai sistemi di connettività e all’infotainment all’avanguardia di Arona. Questi elementi distintivi hanno contribuito a rendere il piccolo SUV unico nel suo genere.

Arriva in Italia la nuova Seat Arona Black Edition versione limitata in esclusiva per il nostro paese

La Seat Arona Black Edition, una versione speciale e limitata disponibile solo per il mercato italiano, rappresenta un concentrato di design e tecnologia. Dotata di componenti top di gamma, include caratteristiche come i fari Full LED, cerchi da 18″ Nuclear, il SEAT Virtual Cockpit da 10,2″, un volante in pelle, vetri posteriori oscurati e bocchette di aerazione in colore Grigio Metallico. La vernice metallizzata aggiunge un tocco di eleganza a questo modello, che è già uno dei più venduti del marchio.

Infine segnaliamo anche che grazie alla formula Seat Senza Pensieri, che assicura il valore finale dell’auto, è possibile acquistare la Seat Arona Black Edition 1.0 TSI 95 CV a soli €199 al mese, con un TAN dello 2,95%.