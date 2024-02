Stellantis brevetta un sistema di vibrazione per BEV per imitare i motori a combustione

Le auto elettriche spesso sono migliori di quelle a combustione sia come accelerazione che come potenza. Tuttavia, c’è un aspetto su cui anche i più accaniti sostenitori dei veicoli elettrici potrebbero trovare difficile dissentire: quando si tratta di emozioni e carattere, un motore elettrico non può eguagliare le caratteristiche che rendono un grande motore a combustione interna così unico. Per questo motivo Stellantis ha depositato un brevetto che riguarda un sistema di vibrazione per BEV che in parole povere rappresenta una sorta di imitazione delle vibrazioni che si percepiscono quando si guida una vettura ad alte prestazioni con motore a combustione.

Stellantis brevetta una nuova tecnologia che permette alle auto elettriche di imitare i motori endotermici

Il brevetto depositato da Stellantis lo scorso anno introduce un nuovo sistema Active Sound Enhancement (ASE) e Active Vibration System Enhancement (AVE), progettato per preservare alcune delle emozioni tipiche delle muscle car anche quando si trasformeranno in auto elettriche. Il brevetto sembra progettato specificamente per preservare le caratteristiche distintive delle muscle car anche nella loro futura incarnazione completamente elettrica. Una delle applicazioni previste di questi sistemi potrebbe essere la Dodge Charger Daytona completamente elettrica.

Il brevetto di Stellantis, che è stato scoperto da Mopar Insiders, suggerisce varie modalità per introdurre tali vibrazioni. Una delle opzioni proposte è l’utilizzo di un generatore di forza per far vibrare il telaio o la carrozzeria del veicolo, con sensori che monitorano i parametri di guida. Un’altra possibilità potrebbe coinvolgere la trasmissione di sensazioni ai punti di contatto principali, come il volante e il sedile del conducente, simile a un sistema avanzato di simulazione di guida con feedback di forza e motori montati sulla sedia per ricreare realisticamente le sensazioni di guida.

Il sistema ASE include altoparlanti posizionati sia internamente che esternamente, oltre al “sistema di scarico”, i quali risponderanno ai sensori che monitorano vari parametri come la velocità del motore, l’accelerazione, la velocità delle ruote e la coppia. Quello che ci si chiede è se davvero una tecnologia del genere sarebbe in grado di replicare le stesse emozioni fornite da un motore a combustione.