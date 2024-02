Fiat Pandina: il 29 febbraio il debutto

Come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi l’attuale Fiat Panda si trasformerà in Fiat Pandina. Questo allo scopo di non creare confusione con la nuova Fiat Panda che sarà la nuova auto che sarà presentata l’11 luglio 2024 e che verrà prodotta in Serbia a Kragujevac.

Il 29 febbraio avverrà la presentazione a Pomigliano della nuova Fiat Pandina

A proposito della nuova Fiat Pandina la vettura sarà presentata ufficialmente il prossimo 29 febbraio a Pomigliano d’Arco, luogo in cui l’auto continuerà ad essere prodotta almeno fino a fine 2026. In fase di presentazione saranno rivelati tutti i dettagli relativi alla nuova auto ed emergeranno le differenze rispetto alla versione attuale. Sarà l’amministratore delegato di Fiat, Olivier François, a spiegare le differenze tra l’edizione speciale e l’utilitaria classica, dopo oltre quarant’anni di storia, tre generazioni e più di 8,5 milioni di esemplari venduti.

La nuova Fiat Pandina dunque continuerà ad avere un ruolo molto importante all’interno della gamma di Fiat anche dopo il debutto della nuova Fiat Panda che invece come sappiamo sarà un crossover lungo 4 metri dalle forme squadrate. Qui vi mostriamo una delle più recenti foto spia del nuovo modello che come potete vedere rimane praticamente uguale alla versione attuale per quanto riguarda il design esterno. Qualche novià è prevista per gl interni, la gamma di motori e gli allestimenti.