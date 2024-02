DR Automobiles: il marchio ICKX diventa ICH-X

In un comunicato DR Automobiles annuncia che il suo marchio ICKX diventa ICH-X

DR Automobiles ha emesso una nota per chiarire alcuni punti riguardo alla notizia recentemente diffusa riguardante la presunta causa persa dal costruttore molisano con Jacques Ickx. DR sottolinea che la notizia è inaccurata, poiché al momento si è conclusa solo la fase cautelare e sarà seguito il giudizio di merito.

Nonostante la regolare e conforme registrazione completa del marchio ICKX, con la variante “X” in versione figurativa, il costruttore ha spiegato che è stata lanciata nel corso del 2023 la gamma di veicoli off-road denominata K2. Nonostante ciò, DR Automobiles è stata citata come parte in un procedimento legale promosso dall’ex pilota Jacques Ickx.

DR Automobiles precisa che, nelle proprie intenzioni, il marchio ICKX si riferisce esclusivamente alla lettera “X”, intesa da sempre nel contesto automobilistico come simbolo del mondo off-road. Il costruttore sottolinea che non vi è mai stata l’intenzione di associare il marchio ICKX, nella sua forma nominale, all’ex pilota belga, Jacques Ickx.

Alla luce di quanto esposto e con l’obiettivo di dimostrare la buona fede e le iniziali intenzioni, DR Automobiles ha deciso, nel pieno rispetto di Jacques Ickx e indipendentemente dall’esito della sentenza del giudice ordinario, di modificare la registrazione del marchio in ICH-X.