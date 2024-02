La folla impazzita brucia il robotaxi Waymo a San Francisco [VIDEO]

Waymo di nuovo sotto attacco a San Francisco. Sabato sera uno dei suoi robotaxi senza conducente è stato attaccato da una folla inferocita che lo ha prima vandalizzato e poi bruciato. L’azienda ha riferito che il taxi elettrico a guida autonoma stava attraversando la Chinatown della città intorno alle 21 di sabato, dopo aver appena lasciato un passeggero. È stato in quel momento che è stato circondato da una folla che ha iniziato a danneggiare l’esterno del veicolo.

Robotaxi Waymo distrutto da una folla inferocita a San Francisco sabato sera

Alcuni vandali hanno rotto i finestrini, lanciando almeno un petardo all’interno, causando l’incendio del veicolo. Fortunatamente, non ci sono stati feriti nell’attacco e i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere l’incendio, ma l’auto è stata completamente distrutta. L’ingegnere del software Michael Vandi, presente a Chinatown per osservare i fuochi d’artificio del Capodanno lunare cinese e autore del filmato dell’incidente pubblicato su X, ha raccontato a Gizmodo che l’aggressione è iniziata quando un individuo con una felpa bianca con cappuccio è saltato sul cofano della Jaguar.

L’auto era bloccata a causa di un ingorgo nel traffico. Descrivendo l’evento, Vandi ha dichiarato che la persona, in uno stile che ricorda la WWE, ha colpito il parabrezza fino a romperlo. Ha aggiunto che, nonostante l’iniziale shock delle persone, altri si sono uniti all’attacco contro l’auto. La polizia che è in possesso di video che documentano l’accaduto è fiduciosa di poter individuare i facinorosi. Nel frattempo Waymo ha confermato che nonostante questo inconveniente continuerà ad offrire il suo servizio di robotaxi a San Francisco. Questa è la seconda notizia negativa per Waymo nelle ultime settimane. Recentemente, una delle auto dell’azienda è stata coinvolta in uno scontro con un ciclista, fortunatamente riportando solo lievi graffi.