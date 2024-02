Skoda Fabia Young Edition: ecco la versione per neopatentati

Debutta in Italia Skoda Fabia Young Edition pensata per i giovani e i neopatentati

Skoda Fabia 2024 debutta in Italia con una versione speciale: la Skoda Fabia Young Edition. Caratterizzata da elementi estetici distintivi, avanzata tecnologia e una dotazione completa di sicurezza, è pensata per i giovani e i neopatentati. Disponibile esclusivamente con motorizzazioni benzina da 1.0 litri con potenze di 80 o 95 cavalli.

Debutta in Italia Skoda Fabia Young Edition

Dal punto di vista estetico, la Fabia Young Edition presenta calotte degli specchietti nere e cerchi in lega da 15 pollici, anch’essi neri, di serie, insieme alla vernice metallizzata. Tuttavia, è la tecnologia a brillare in questa versione, con uno schermo da 8,25 pollici che supporta Apple CarPlay e Android Auto wireless, un quadro strumenti digitale da 8 pollici e l’avviamento keyless.

Il pacchetto ADAS della Skoda Fabia Young Edition è completo. Oltre alle caratteristiche già presenti sulla Fabia standard, come il Front Assistant con frenata automatica e riconoscimento di pedoni e ciclisti, il Lane Assistant per il mantenimento della corsia di marcia, il riconoscimento della segnaletica stradale e il monitoraggio della stanchezza del conducente, sono inclusi anche i sensori anteriori e posteriori e la retrocamera con sistema di pulizia ad alta pressione. Queste funzionalità rendono le manovre più agevoli e sicure.

La Skoda Fabia Young Edition offre due opzioni di motorizzazione: il motore 1.0 MPI da 80 CV, adatto alla guida dei neopatentati, e il motore 1.0 TSI da 95 CV. Entrambi i propulsori sono abbinati a un cambio manuale a 5 rapporti. La vettura ha un prezzo di listino di 21.200 euro per la versione con motore da 80 CV e di 21.900 euro per quella da 95 CV. Per la motorizzazione meno potente, è disponibile anche la formula di acquisto Clever Value a valore futuro garantito, con un anticipo di 2.000 euro (TAN 1,99% TAEG 3,18%) e rate mensili di 169 euro per 36 mesi.