Ford Puma Restyling: ecco le novità per il crossover

Ford Puma Restyling è stata finalmente svelata. Il SUV compatto di Ford ha subito una vera e propria evoluzione rispetto alla precedente versione, che ha riscosso notevoli successi in Italia e in Europa. Gli interni sono stati completamente ridisegnati per offrire maggiore sportività, funzionalità e stile. Il design della nuova Puma riflette un’estetica moderna e sportiva. L’iconico stile da coupé, insieme agli aggiornamenti distintivi come la griglia anteriore e i cerchi in lega, conferisce al veicolo un’immagine dinamica e attraente.

Ford Puma Restyling è stato svelato: ecco quali sono le novità principali relative al piccolo crossover della casa americana

Le principali novità di Ford Puma Restyling le troviamo al suo interno. Il nuovo design degli interni si ispira alle auto sportive, con schermi orientati verso il posto di guida e un ridotto numero di pulsanti, creando un ambiente essenziale e sofisticato. Grazie alla connettività 5G, è possibile rendere più efficienti le proprie giornate, dalle evitare gli ingorghi al gestire la lista della spesa o i dispositivi domotici tramite Alexa Built-in.

La Ford Puma restyling 2024 offre una gamma diversificata di motorizzazioni, con un’attenzione particolare all’equilibrio tra efficienza e prestazioni. Il modello EcoBoost Hybrid da 1 litro, con tecnologia mild hybrid a 48V, massimizza l’efficienza del carburante e può raggiungere fino a 155 CV. Per coloro che cercano una guida più sportiva, c’è la Puma ST Powershift, che eroga fino a 170 CV grazie a un telaio sportivo dedicato e a una trasmissione automatica a 7 marce.

I clienti hanno la possibilità di optare tra le versioni Titanium, ST-Line e ST-Line X, ciascuna dotata dello stile coupé distintivo della Puma e del design riconoscibile dei paraurti anteriore, della griglia e dei cerchi in lega. Inoltre, i sei colori disponibili, compreso il nuovo Cactus Grey, insieme alle luci di cortesia sui retrovisori esterni che proiettano il logo Puma, aumenteranno il fascino e la riconoscibilità del veicolo.

Tra le novità tecnologiche presenti nella Ford Puma Restyling segnaliamo il sistema di infotainment SYNC 4 che rappresenta un notevole salto in avanti, offrendo il doppio della potenza di calcolo rispetto alla versione precedente. Con schermi di grandi dimensioni, riconoscimento vocale avanzato e integrazione semplificata con gli smartphone attraverso Apple CarPlay e Android Auto, il nuovo restyling del crossover si posiziona all’avanguardia nel panorama della tecnologia digitale. Infine segnaliamo anche che le tecnologie di assistenza alla guida, come l’Intelligent Adaptive Cruise Control con Stop & Go, il Lane Centring e il Predictive Speed Assist, contribuiscono ad arricchire l’esperienza di guida, garantendo maggior sicurezza e facilità d’uso.