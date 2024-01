GM cambia strategia e rallenta lo sviluppo di veicoli elettrici

General Motors ha inizialmente annunciato ambiziosi piani per concentrarsi completamente sui veicoli elettrici, ma la realizzazione di tali progetti ha incontrato alcune sfide, portando l’azienda a implementare cambiamenti significativi. La principale motivazione dietro queste modifiche è stata la risposta e i sentimenti degli investitori, che hanno contribuito a ridefinire la strategia di GM nel contesto dell’elettrificazione automobilistica.

GM: Mary Barra ha indicato che la società intensificherà l’utilizzo della tecnologia ibrida plug-in

Durante la presentazione dei risultati finanziari dell’ultimo trimestre dell’anno precedente, il management di General Motors ha dichiarato la modifica della strategia di elettrificazione dell’azienda. Sebbene GM continui ad impegnarsi nei veicoli elettrici, specialmente attraverso il programma Ultium, la CEO Mary Barra ha indicato che la società intensificherà l’utilizzo della tecnologia ibrida plug-in come parte integrante degli sforzi per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni.

Mary Barra ha annunciato che i piani futuri di GM prevedono l’introduzione della tecnologia ibrida plug-in su alcuni veicoli in Nord America. La società rimane impegnata nell’eliminazione delle emissioni nocive delle auto elettriche e la tecnologia plug-in sarà adottata nei segmenti strategici per offrire i vantaggi ambientali delle auto elettriche, in attesa che venga sviluppata l’infrastruttura necessaria.

GM ha espresso preoccupazione riguardo al rallentamento della crescita delle vendite di veicoli elettrici negli ultimi mesi e ha riconosciuto che inizialmente avevano valutato male la velocità di crescita del mercato. In risposta alla richiesta dei concessionari, l’azienda intende aumentare la produzione di veicoli ibridi per soddisfare la domanda del mercato.

Mary Barra ha dichiarato che “i nuovi veicoli ibridi plug-in verranno aggiunti alla nostra gamma attuale per aumentare la nostra redditività poiché questa tecnologia sta già ottenendo successo in altri mercati“. La decisione di puntare sulla tecnologia ibrida plug-in riflette l’impegno continuo di GM nell’eliminare le emissioni nocive delle auto, offrendo nel contempo i vantaggi ambientali delle auto elettriche, in attesa che si sviluppi un’infrastruttura più ampia per i veicoli completamente elettrici.