Android Auto sarà in grado di scrivere messaggi da solo grazie all’AI

Google ha presentato un’altra interessante evoluzione del suo sistema Android Auto, che consentirà ai conducenti di integrare i telefoni cellulari Android nel sistema di infotainment. Grazie al contributo dell’intelligenza artificiale, la comunicazione in strada sarà ancora più semplice e sicura. Il sistema dovrebbe essere in grado di lavorare con i messaggi in arrivo, analizzarli e quindi riprodurre al conducente solo il loro breve contenuto. A seconda del contenuto del messaggio, il sistema offrirà anche risposte adeguate.

Android Auto: l’intelligenza artificiale riassumerà testi lunghi e offrirà al guidatore suggerimenti su come rispondere

Grazie alla migliore connettività del sistema Android Auto, che potrà funzionare con i dati di Google Maps, ad esempio, sarà anche possibile condividere l’orario di arrivo previsto con i contatti con un clic e senza inutili ricerche, dettando messaggi. La questione, ovviamente, è come funzionerà nella pratica la connessione e quando vedremo queste funzioni avanzate nei paesi in cui non si parla inglese. Tuttavia è chiaro che Google sta ancora cercando di ridurre al minimo il tempo trascorso davanti agli schermi in auto e vuole quindi contribuire a una maggiore sicurezza.

Google ha mostrato le novità per Android Auto dopo la première del nuovo smartphone Samsung Galaxy S24, che lavora ampiamente con l’intelligenza artificiale. Inoltre, il colosso della tecnologia ha aggiunto che Android Auto cercherà di adattarsi maggiormente al design dei telefoni cellulari nel corso del tempo.

In aggiunta, Android Auto fornirà agli utenti suggerimenti per rispondere rapidamente a tali messaggi, facilitando una risposta veloce e semplice. Tuttavia, rimane da vedere quanto fluida sarà questa nuova funzione di messaggistica. È importante ricordare ai conducenti che anche interagire con lo schermo di infotainment, anche per un breve periodo, può essere fonte di distrazione e rappresentare un pericolo, specialmente durante la guida ad alta velocità.